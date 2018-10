Ortseingang mit Aufenthaltsqualität

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Barnimer Kreisstadt hat damit begonnen, ihre Visitenkarten aufzuhübschen. Am Freitag ist der neu gestaltete Ortseingang in Finow eingeweiht worden, der rund 50 000 Euro gekostet hat. Direkt an der Bundesstraße 167 findet, wer eine Pause machen will, auf einem ehemals unbefestigten Rastplatz vier Fahrradanlehnbügel, zwei Stellplätze für Autos, ein Tisch und zwei Bänke vor. 130 Quadratmeter wurden gepflastert. Eine Informationstafel zu Sehenswürdigkeiten in Eberswalde und Umgebung, die von Bürgermeister Friedhelm Boginski und gleich fünf Stadtverordneten enthüllt wurde, rundet das Serviceangebot ab, das sich vor allem an ortsfremde Besucher richtet.

„Direkt an der Bundesstraße haben wir überdies ein Begrüßungs- und ein Verabschiedungsschild aufstellen lassen“, sagte Eberswaldes Baudezernentin bei der Einweihnung. Die Tafeln seien mit dem für den Finowkanal und die waldreiche Umgebung stehenden Stadtlogo in Blau und Grün versehen worden – und böten zum Beispiel Platz für Veranstaltungshinweise.

„Mit der Neugestaltung des ersten Ortseinganges stellen wir einmal mehr unter Beweis, dass wir uns über Besucher freuen“, betonte das Stadtoberhaupt. Eigentlich habe Eberswalde seine Ortseingänge mit Fördermitteln aufwerten wollen. Doch da es mit den Zuschüssen nicht geklappt habe, sei mit städtischem Geld zunächst die am stärksten frequentierte Einfahrt aus Richtung Finowfurt erneuert worden, ergänzte die Dezernentin. Weitere Ortseingänge würden je nach Haushaltslage folgen. Sie dankte der CDU-Fraktion, die Ende 2019 den Antrag gestellt habe, mit Finow zu beginnen, und dem gesamten Stadtparlament, das mit diesem Vorschlag einverstanden gewesen sei.

Für die CDU hob Dietmar Ortel hervor, dass die Informationstafel der gesamten Stadt gelte. „Das begrüße ich ausdrücklich: Eberswalde ist eins“, sagte er. „Der neue Rastplatz ist toll geworden und steht Finow gut zu Gesicht“, lobte Viktor Jede, Stadtverordneter fürs Bündnis Eberswalde, und Vorsitzender des Stadtteilvereins. Hingegen kritisierte Carsten Zinn, Unabhängiges Wählerbündnis, die zu kleine Schrift auf dem Schild. „Das ist nicht barrierefreundlich“, betonte er.

Sogar eine Anwohnerin war zur Einweihung gekommen. „Ich finde den Platz wunderbar. Vor allem die Fahrradbügel“, sagte Johanna Marks. (sk)