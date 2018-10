Letschiner Bedürfnisse analysiert

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Die Gemeinde Letschin wird Modellregion für eine landesweite Analyse der Fachstelle Gesundheitsziele im Land Brandenburg, die das „Bündnis Gesundheit Älterwerden im Land Brandenburg“ unterstützt. Als zweiter Untersuchungsort der Analyse wurde Großräschen im Kreis Oberspreewald-Lausitz ausgesucht. In den beiden Gemeinden wird in den kommenden Wochen Jens A. Forkel, ein Wissenschaftler der Hochschule Neubrandenburg, die Bedürfnisse und den Bedarf der älteren Einwohner nach Gesundheitsvorsorge ermitteln. Die Bedarfsanalyse konnte dann später auch im Rahmen der Landespolitik oder der kommunalen Gesundheitskonferenz Märkisch-Oderland zu Handlungs- und Förderungskonzepten führen, wie Forkel am Donnerstag bei einem Vortrag zur Gesundheitskonferenz in Kienitz erläuterte.

Nach dem Vorbild einer ähnliche Analyse für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird er sich in den kommenden Monaten mit den Einwohnern der Letschiner Ortsteile treffen und alle das Festhalten, was bereits vor Ort läuft und was sich die Einwohner wünschen. Diese Ergebnisse will er dann analysiert aufbereiten. Nach den Erfahrungen in Mecklenburg-Vorpommern weiß Forkel bereits, dass es in den Jahren seit dem Niedergang der Genossenschaften und dem damit verbundenen Verlust an Gemeinschaft auf produktiver Basis viele Defiziterfahrungen gebe. Interessant sei aber, welche Möglichkeiten die nun älter werdende Generation zur Selbstfürsorge sieht.

Zur Gemeindevertretersitzung in Letschin informierte Seniorenbeiratsvorsitzende Eveline Miethke darüber, dass sie bereits mehrere Treffen mit Forkel hatte. Für den 26. November ist um 14 Uhr eine Gemeindewerkstatt im Kino geplant. Eveline Miethke und Bürgermeister Michael Böttcher baten alle Ortsvorsteher, dafür zu werben.