Aktive Phase für Neubau der Feuerwache

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Von

Für den geplanten Neubau der Feuerwache in Eisenhüttenstadt beginnt in der kommenden Woche die aktive Phase mit der Beräumung des Baufeldes. Derweil sind die Einsätze der Feuerwehr auf einem in etwa gleich hohen Niveau wie im Vorjahr.

Noch steht sie, die sogenannte gelbe Villa auf dem Grundstück an der Kreuzung Beeskower Straße/Oderlandstraße. Doch die Tage sind gezählt. Der Abriss dieses und weiterer Objekte auf dem städtischen Grundstück soll in der kommenden Woche beginnen, teilte die Stadtverwaltung mit. Zunächst werde die Villa entkernt. Es sei vorgesehen, dass die gesamte Beräumung des Areals Ende des Jahres abgeschlossen ist, teilte die Stadtverwaltung mit.

Das sind die ersten sichtbaren Maßnahmen, dass es nun mit der Realisierung der neuen Feuerwache, die rund sechs Millionen Euro kosten soll, ernst wird. In den vergangenen Monaten waren auch die Planungsleistungen für das Projekt europaweit ausgeschrieben worden. „Es ist vorgesehen, noch in diesem Jahr das Auswahlverfahren, einschließlich Auftragserteilung, abzuschließen, so dass die Planung zeitnah Anfang des kommenden Jahres begonnen werden kann“, erklärt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung. Bis dann tatsächlich der erste Spatenstich erfolgt, dürfte es noch ein paar Monate dauern.

Dass die Eisenhüttenstädter Wehr dringend besser Unterbringungsmöglichkeiten benötigt, darüber besteht Einigkeit in der Stadtverordnetenversammlung. Zumal sich das Einsatzgeschehen nach wie vor auf einem hohen Niveau bewegt, wie Wehrführer Norbert Manteufel jüngst in seinem Bericht vor der Stadtverordnetenversammlung verdeutlicht. 473 Mal sind die Einsatzkräfte in diesem Jahr schon alarmiert worden und mussten ausrücken, das entspricht von der Zahl her dem Niveau des Vorjahres.

Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt weise die Eisenhüttenstädter Statistik einen sehr hohen Anteil an Brand-Einsätzen auf, sagte der Wehrführer. Normal sei, dass die sogenannten technischen Hilfeleistungen überwiegen, als zum Beispiel Einsätze nach Unfällen und Unwettern. Wobei es bei den Brandeinsätzen auch nur zu einem Viertel darum geht, tatsächlich ein Feuer zu löschen. 165 der 227 Brandeinsätze sind durch Brandmeldeanlagen ausgelöst. In 80 Prozent der Fälle handele es sich um Fehlalarme, sei es, dass die Alarmanlagen aufgrund von unsachgemäßem Verhalten oder wegen eines technischen Defekt auslösen oder weil sie mutwillig ausgelöst werden. Vor allem die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes für Flüchtlinge in der Poststraße sei ein Einsatzschwerpunkt bei durch Brandmeldeanlagen ausgelöste Einsätze. Eine eigen Statistik werden nicht geführt, so Manteufel. Er schätzt aber ein, dass 80 Prozent der 165 Einsätze in die Poststraße führen.Fast immer ist es ein Fehlalarm.

In 89 Prozent der Fälle sei das sogenannte Schutzziel, dass nach einer bestimmten Zeit eine bestimmte Anzahl von Feuerwehrleuten vor Ort sein müsse, erreicht worden, erklärte der Wehrführer. Er schränkte ein, dass es in 20 bis 30 Fällen Paralleleinsätze gab. Die beiden Löschzüge der Stadt verfügen über 122 aktive Mitglieder, darunter 27 hauptberufliche Kräfte.