„Keine Angst vor Investitionen“

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) „Vielleicht sollten wir das neue Feuerwehrgerätehaus doch kleiner bauen“, regte Jutta Werbelow in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses an. Auf der Tagesordnung: Die Prioritätenliste der Stadt Wriezen.

Den Bildungscampus und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sehen sowohl die Fraktion „Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch“ (BWBO) als auch die FDP ganz oben auf der Prioritätenliste. Um die wurde lange gerungen. Fertig ist sie noch immer nicht. Wie es am Donnerstagabend auch im Haupt- und Finanzausschuss hieß, soll es zeitnah noch eine fraktionsübergreifende Abstimmung geben.

Gerüttelt werden soll an der obersten Priorität, dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses, allerdings dann nicht mehr. Dafür plädierten sowohl Werner Selle (FDP) als auch Friedhelm Zapf (BWBO). „Wir sollten das jetzt nicht noch mal zerreden“, appellierte Zapf. „Sonst reden wir in einem Jahr noch.“ Es sei wichtig, dass jetzt gemacht wird, was für den Haushalt 2019/2020 gebraucht werde.

Der sollte eigentlich schon im nächsten Monat durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Ein Termin, der kaum haltbar sein dürfte. Auch die Wriezener Kämmerin mahnte in den letzten Ausschüssen immer wieder zur Eile. Zuletzt hatten der Bildungsausschuss und der Ausschuss für Gewerbe, Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Landwirtschaft und Tourismus der Stadt Wriezen die Investitionen auf der Tagesordnung.

Am Donnerstagabend nun legte die FDP-Fraktion ihre Vorschläge vor. Darauf: zwölf Punkte. Angefangen mit dem Bildungscampus, dem Neubau der Feuerwehr, der Belebung der Wilhelmstraße über Straßenmobiliar bis hin zu Straßenbeleuchtung, Löschwassermanagement und der Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen sowie Sanierungstätigkeiten an den Bürgerhäusern in Lüdersdorf und Frankenfelde. Alles davon findet sich bereits auf der vorläufigen Prioritätenliste zur Haushaltssatzung. Und in der Sache sind die Vorschläge die gleichen wie die der BWBO. Allerdings in einer anderen Reihenfolge. „Ich stelle fest, dass von einer Fraktion alle Vorschläge drin sind“, merkte Jutta Werbelow (SPD) an.

„Ich sehe von unserer Liste acht Punkte bestätigt“, rechnete Ausschussmitglied Werner Selle nach. Er plädierte dafür, für die geplanten großen Maßnahmen auch richtig Geld in die Hand zu nehmen. Denn in Sachen Pro-Kopf-Verschuldung liege die Stadt Wriezen im Vergleich zum Durchschnitt in Brandenburg im unteren Drittel. „Keine Angst vor Investitionen“, forderte er deshalb. Dies vor allem in den Bereichen Sicherheit und Bildung.

Allerdings: „Wir sind am Limit von dem, was ich als Kämmerin verantworten kann“, so die Kämmerin Angelika Kerstenski. „Wir sollten vorsichtig haushalten“, warnte auch Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU), zugleich Vorsitzender des Hauptausschusses. Das hätte die Stadt in der Vergangenheit auch gemacht. Nun sei die Zeit, wo man investieren müsse. „Der Finanzmarkt lädt dazu ein, zukunftsfähige Investitionen zu machen.“