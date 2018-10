Höchste Zeit für Grippeschutz

Christina Sleziona

Seelow (MOZ) Obwohl sich der Herbst noch einmal von seiner sonnigen Seite zeigt, ist der Winter nicht weit. Und der bringt mit seinem kalten und nassen Wetter vor allem wieder eins mit: Die Grippewelle. Um sich vor einer Infektion zu schützen, sind die bereits angebrochenen Herbstmonate der ideale Zeitpunkt für eine Impfung.

„Prinzipiell kann sich bereits jeder impfen lassen“, sagt Steffen Hampel, Seelower Amtsarzt und Leiter des Gesundheitsamtes Märkisch-Oderland. Offiziell erwartet man zwar den großen Ausbruch der Grippewelle erst zu Januar und Februar des nächsten Jahres, doch sollte man hinsichtlich der Wirkung des Impfstoffes die Impfung nicht hinauszögern. Selbst eine harmlose Erkältung stünde der Injektion nicht entgegen.

Die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts empfiehlt die Influenza-Impfung besonders älteren Menschen ab dem 60. Lebensjahr, Frauen ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel und Personen mit chronischen Krankheiten. „Bei diesen Risikogruppen ist nicht nur die Gefahr der Ansteckung höher. Bei einer Erkrankung könnte es auch zu schwerwiegenden Komplikationen kommen“, warnt Steffen Hampel ausdrücklich.

Luft nach oben sieht er vor allem deutschlandweit beim medizinischen Personal, das sich immer noch zu selten impfen lässt. In diesem Berufsstand sei es schließlich besonders wichtig, die Patienten, die oftmals bereits unter bestehenden Grundkrankheiten leiden, zu schützen, so der Amtsarzt.Jedes Jahr sterben deutschlandweit etwa 5.000 bis 15.000 Menschen an der Grippe. Zu viele, betont Steffen Hampel. Besonders im letzten Jahr sei die Zahl der Erkrankten und Todesfällen überdurchschnittlich hoch gewesen.

Der Amtsarzt führt dies in erster Linie auf eine aggressivere Virenmutation zurück, auf die bei der Wirkstoffherstellung nicht schnell genug reagiert werden konnte. „Man schaut sich die Entwicklung der Krankheitserreger zunächst ein halbes Jahr früher auf der Südhalbkugel an. Wenn also dort der Winter einbricht. Sollte der Grippeverlauf auf der Nordhalbkugel jedoch einen anderen Verlauf nehmen, wird für die Impfstoffhersteller die Zeit knapp, den Wirkstoff entsprechend anzupassen“, erklärt er.

Doch auch der Impfstoff selbst habe „eine entscheidende Lücke im Schutz gegen Influenza B“ aufgewiesen. Dies soll sich aber mit dem neu entwickelten Influenza-Impfstoff für die kommende Saison ändern: Gemäß der Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation wird nun erstmals ein Vierfach-Impfstoff empfohlen, der für einen möglichst umfassenden Schutz des körpereigenen Immunsystems gegen die am häufigsten auftretenden Influenza-Stämme sorgen soll.

Die Hausärzte der Region haben sich bereits am Anfang des Jahres mit dem Vierfach-Impfstoff bevorraten können. Es ist also „ausreichend Impfstoff vorhanden, sodass sich jeder jederzeit bei seinem Hausarzt impfen lassen kann“, bestätigt Christian Major, Inhaber der Apotheke im Einkaufszentrum Seelow. Ob die Kosten dafür auch bei gesunden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen unter 60 Jahren übernommen werden, müsse allerdings bei der jeweiligen Krankenkasse erfragt werden, sagt Steffen Hampel.

Neben der Impfung gibt es auch einfache Maßnahmen, um eine Infektion vorzubeugen: Dazu gehört vor allem das regelmäßige Händewaschen mit Wasser und Seife. Allerdings sind 20 bis 30 Sekunden nötig, um alle Erreger abzuwaschen. Auf den Händedruck sollte derweil verzichtet werden. Große Menschenansammlungen sollte man ebenso vermeiden und ganz wichtig: unbedingt Abstand zu bereits Erkrankten wahren.

Wer sein Immunsystem zusätzlich stärken möchte, kann ebenso auf einfache, aber wirkungsvolle Hausmittelchen zurückgreifen. Wir haben uns in der Seelower Innenstadt einmal umgehört, wie sich die Oderländer vor Erkältungen und Grippeviren schützen. Besonders beliebt bei den Befragten sind Sportübungen an der frischen Luft und eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Doch auch mit Zitronen-, Ingwer- und Kräutertee schlagen sich die Bewohner gerne durch die Winterzeit.