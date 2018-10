Chefarztwechsel im Klinikum

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Im Asklepios Klinikum stehen mehrere Chefarzt-Wechsel an. Im Dezember verlässt Kardiologe Guido Matschuck als Erster die Klinik. Anders als vor zwei Jahren, als drei Chefärzte gleichzeitig und ohne geklärte Nachfolge ihren Hut nahmen, soll es jetzt geordnete Übergänge geben.

Als erster Chefarzt geht Prof. Dr. Guido Matschuck, Chefarzt der Klinik Innere Medizin I für Kardiologie, Pulmologie und Stoffwechselerkrankungen. Der anerkannte Kardiologe kam 2013 nach Schwedt und übernahm die Klinik mit einer Mannschaft von zehn Ärzten, von denen zwei für Katheter-Untersuchungen ausgebildet waren. Heute hat die Klinik 19 Mitarbeiter, davon 13 Fachärzte, von denen wiederum sieben Katheder-Spezialisten sind. Die Klinik hat einen guten Ruf, eine der modernsten Ausstattungen und ihre Leistung mit heute 2500 Untersuchungen im Jahr gegenüber früher nahezu verdoppelt. „Ich habe in fünf Jahren alles eingebracht, was ich konnte, der Laden läuft, wir haben ein hervorragendes Team und von der Geschäftsführung des Konzerns bescheinigt bekommen, dass es eine so gut aufgebaute Kardiologie kein zweites Mal im Konzern gebe. Ich kann die Klinik mit gutem Gewissen und quasi ruckellos übergeben“, sagt Guido Matschuck.

Guido Matschuck verlässt die Klinik, weil er den Job eines Regionalleiters mehrerer Krankenhäuser eines Klinikkonzerns angeboten bekam. Für den ruckellosen Übergang konnte der Asklepios-Konzern Dr. Oliver Gunkel gewinnen. Gunkel und Matschuck hatten in Leipzig zusammengearbeitet, Gunkel war Matschucks Mentor bei der Ausbildung zum Facharzt in Leipzig.

Dr. Oliver Gunkel ist 51 Jahre alt, hat lange Jahre als Chefarzt am Klinikum Frankfurt/Oder gewirkt und war erst Anfang des Jahres als Leiter der Elektrophysiologie an das Werner-Forßmann-Krankenhaus in Eberwalde gewechselt. Ulrich Gnauck, Geschäftsführer des Asklepios Klinikum in Schwedt erklärte, dass mit dem neuen Chefarzt Oliver Gunkel alle bekannten Schwerpunkte der Schwedter Klinik, Kardiologie, Pulmologie und Stoffwechsel-erkranken, fortgeführt werden. Oliver Gunkel, der seit einigen Tagen die Klinik kennenlernt, lobte das Team aus 24 Arzt-Kollegen, die technische Ausstattung und die Arbeitsbedingungen in Schwedt als „top“.

Dr. Gunkel steht ab Dezember einer Klinik mit 68 Betten vor. Die lernte er in diesen Tagen bereits bei einem Rundgang und ersten gemeinsamen Behandlungen mit Guido Matschuck kennen. „Ich kann von meinem Vorgänger Prof. Dr. Matschuck eine Abteilung übernehmen, die er auf sehr gutem Niveau aufgebaut ist, von dem aus sie weiterentwickelt werden kann. Dafür danke ich ihm“, sagte der Neue.

Guido Matschuck räumte ein, dass momentan in der Klinik eine gedrückte Stimmung herrsche. „Die Mitarbeiter sind natürlich unsicher, wie es weiter geht. Ich bin aber zu 1000 Prozent davon überzeugt, dass die Arbeit nahtlos weiter gehen kann und dass schon in einem Vierteljahr alle Bedenken ausgeräumt sein werden.“ Matschuck und Gunkel sind nicht nur Kollegen, sondern befreundet. Der scheidende Chefarzt feiert heute seinen 46. Geburtstag. Er freue sich auch auf etwas mehr Freizeit, die er sportlich nutzen will, als Profi im Golf.

Drei weitere Chefärzte des Schwedter Klinikums haben ihren Weggang Anfang beziehungsweise im Laufe des nächsten Jahre angekündigt. Genauere Angaben dazu wollte Geschäftsführer Ulrich Gnauck allerdings noch nicht machen. „Die Verhandlungen dazu laufen. Wir werden aber in jedem Fall einen Nachfolger präsentieren können“, versprach Gnauck.

2016 hatte das Klinikum für Schlagzeilen gesorgt, als der beliebte Orthopäde Dr. Thomas Barz, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie, überraschend kündigte und zeitgleich auch die Chefärzte für Anästhesie und ITS, Dr. Karl-Heinz Endres und für Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Jens Rhone, das Haus verließen.

Die Klinik konnte später alle Chefpositionen neu besetzen, litt aber für eine Weile unter dem Ruf, dass ihr die Ärzte weglaufen. Einfacher ist es seither nicht geworden, bestätigt Ulrich Gnauck, gute Ärzte zu finden, die bereit sind, Berlin oder andere Großstädte zu verlassen. Mit der modernen Ausstattung und dem nahezu kompletten Neubau des Klinikums habe man aber heute bessere Karten als früher. Negativ wirke sich die schwere Erreichbarkeit des Standortes für Pendler aus Berlin aus.