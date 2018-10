Königlicher Tropfen aus der Frucht des Paradieses

Daniela Windolff

Biesenbrow (MOZ) Nach dreijähriger Entwicklung bringt die Manufaktur „Königin von Biesenbrow“ ein neues Produkt auf den Genussmarkt. „La Reine de Pomme“ – Königin des Apfels – ist ein Aperitif nach Cherry-Art, der nach einem einzigartigen Verfahren und geheimer Rezeptur entwickelt wurde.

Bernsteingolden funkelt der Tropfen in der Oktobersonne und weht einen Hauch reifer Äpfel in die Nase, während am Himmel Kraniche trompeten. Bunte Blätter flattern wie Konfetti auf die weißen Tischtücher, als feiere sich der Herbst selbst. Es ist die Kulisse für eine kleine Weltpremiere im uckermärkischen Biesenbrow. In der Manufaktur „Königin von Biesenbrow“ wird soeben die erste marktfähige Flasche eines neuen Produktes entkorkt und an die Gäste der Premierenfeier ausgeschenkt. „La Reine de Pomme“, Königin des Apfels, ist dessen Name und steht für das, was er verspricht. Matthias und Yvonne Tietze, die sich seit knapp zehn Jahren im uckermärkischen Biesenbrow ihren Traum vom Landleben erfüllen und sich mit Leidenschaft und Erfindergeist dem Apfel, genauer gesagt den Hunderten Apfelsorten verschreiben, haben neben ihrem Erfolgsschlager Apfel-Cremant und ihren feinen Apfelsäften eine neue elegante Kreation entwickelt: einen Aperitif nach Art des madeirischen Cherrys, allerdings aus purem Apfel nach einem selbst entwickelten Verfahren und streng geheimer Rezeptur. Die Tietzes erwecken auf ihrer Biesenbrower Apfelplantage über 200 seltene Apfelsorten aus aller Welt zu neuem Leben und unvergleichlichem Geschmack. Sie verwandeln das Allerweltobst der einfachen Leute in flüssiges Gold, nachdem sich inzwischen Gourmets und Sommeliers die Finger lecken aber auch hiesige Konsumenten aufmerksam werden auf der Suche nach Köstlichkeiten für besondere Momente oder besondere Geschenke.

Und so wollen es die Tietzes auch: „Wir sind keine herkömmliche Mosterei, sondern produzieren in Handarbeit nach traditionellen Verfahren und mit modernen Technologien hochwertige, unverwechselbare Delikatessen. Wir suchen immer wieder nach Produkten, wo es schwerfällt, etwas Vergleichbares daneben zu stellen“, gesteht Matthias Tietze. „Kaum eine Frucht ist so vielseitig und reich an intensiven Aromen wie der Apfel, der der Traube in nichts nachsteht, außer in ihrem Image“, ergänzt Yvonne Tietze.

Dafür tüfteln und experimentieren die Seiteneinsteiger und Apfelautodidakten unermüdlich, lernen immer mehr Apfelsorten kennen, erforschen Eigenschaften, Geschmack, Aromen und experimentieren mit Rezepturen. Bis ein neues Produkt marktreif ist, vergehen Jahre. Bis zur nun offiziellen Markteinführung des Aperitifs „La Reine de Pomme“ dauerte es gut drei Jahre von der Idee über das Experimentieren, die Rezeptur bis zur hochwertigen Verpackung. Am längsten dauere es, die richtige Apfel-sorte zu finden, gestehen Tietzes. Unzählige geschmacksintensive Sorten haben sie dafür getestet und wieder verworfen, bis die eine, die einzige gefunden wurde, die jedoch Betriebsgeheimnis bleibt. Ebenso wie die Rezeptur. Nur so viel verrät Matthias Tietze: Das Verfahren, das sogenannte Solereverfahren, hat er sich in Spanien nach einem Urlaub auf Madeira abgeschaut und für seine Äpfel und extravaganten Ansprüche abgewandelt. In der Kelterei wird Apfelwein aus eigener sortenreiner Apfelernte veredelt, in Barriquefässer, alte Cherryfässer aus Spanien, abgefüllt und hat Zeit, mindestens drei Jahre zu reifen, zwischendurch wird mit Jahrgangswein aufgefüllt und zum Finale mit frischem Apfelmost verdünnt. Das Ergebnis ist ein bernsteingoldener, milder Tropfen mit feiner Apfelnote und 18,6 Prozent Alkoholgehalt. Ein edler Aperitif, den Sommeliers aus Berlin und Brandenburg bereits lobend verkosteten und dem auch Thomas Skorloff, Inhaber der „Brandenburgerie“, ein Kultur-Genuss-Laden in Berlin, beste Chancen und Platz in seinen Feinkostregalen einräumt. „Die Uckermark ist Vorreiter für hochwertig veredelte regionale Produkte und die feinen Tropfen aus Biesenbrow gehören unbedingt dazu“, betont der Feinschmecker.