19-Jähriger randalierte und widersetzte sich

Stefan Lötsch

Neuzelle (MOZ) Am Vormittag des Donnerstages wurden Polizisten in die Neue Brückenstraße gerufen. „Dort hatte ein junger Mann die Außenspiegel zweier Autos abgetreten, die Frontscheiben der Fahrzeuge beschädigt und Lackkratzer hinterlassen“, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit.

Doch dabei sollte es nicht bleiben: Anschließend war der junge Mann in eine Tierarztpraxis gegangen und hatte sich dort aggressiv gebärdet. „Auch von den hinzukommenden Polizisten ließ sich der 19-jährige Eisenhüttenstädter nicht beruhigen“, sagte der Polizeisprecher.

Letztlich musste er von den Beamten zu Boden gebracht und fixiert werden. Bei der Durchsuchung der Kleidung fanden sich betäubungsmittelähnliche Substanzen. Als der bereits hinlänglich Bekannte mit einem Rettungswagen ins nahe gelegene Krankenhaus gebracht werden sollte, griff er auch noch einen der Rettungssanitäter an.

Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er befindet sich jetzt in einem Krankenhaus, wo ihm ärztliche Hilfe zuteil werden kann.