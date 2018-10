Letzter Check vor dem Schulstart

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Mit der Schuleingangsuntersuchung soll festgestellt werden, ob ein Kind von der Entwicklung her schon bereit für die Schule ist. 2017 wurde bei 20,8 Prozent der untersuchten Kinder aus Oder-Spree eine Sprachstörung festgestellt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen stellte Jana-Bara Kobela vom kinder- und jugendärztlichen Dienst des Landkreises im Sozialausschuss vor. 2017 wurden 1729 Kinder untersucht. Davon wurden etwa zehn Prozent eine Zurückstellung, also ein weiteres Jahr in der Kita, empfohlen. „Unsere Empfehlungen sind aber nicht verbindlich, im Endeffekt entscheiden die Eltern auch in Abstimmung mit der Schule“, betont die Ärztin.

Das brandenburgische Schulgesetz schreibt die Untersuchungen vor, sie laufen nach einem vorgegebenen Schema ab. Vorgesehen ist unter anderem ein Seh- und Hörtest und eine körperliche Untersuchung. Außerdem wird der allgemeine Entwicklungsstand des Kindes kontrolliert.

Auf Rang eins der diagnostizierten Schwächen liegen die Sprach- und Sprechstörungen bei 20,8 Prozent der untersuchten Kinder. „Diese Zahl bleibt seit ein paar Jahren relativ konstant“, sagt Jana-Bara Kobela. Dabei geht es zum einen darum, dass etwa der Wortschatz nicht besonders ausgeprägt ist.

Zum anderen umfasst der Begriff auch Artikulationsstörungen. Da die Sprache für den schulischen Erfolg besonders wichtig sei, werde bei einer solchen Diagnose in den Untersuchungen auch auf mögliche Fördermaßnahmen verwiesen.

Auch so genannte emotionale/soziale Störungen wurden diagnostiziert. Das sind Auffälligkeiten wie Angststörungen oder Schwierigkeiten im Sozialverhalten. Mit 6,8 Prozent liegt der Landkreis Oder-Spree damit im landesweiten Durchschnitt.

Zunehmend werde auch der Sozialstatus der Kinder betrachtet. Dieser umfasst etwa die Schulbildung und die Erwerbstätigkeit der Eltern. Dabei soll der Zusammenhang zwischen möglichen Störungen und der sozialen Lage von Familien mit Einschulungskindern genauer beleuchtet werden. Eine Empfehlung zur Zurückstellung werde generell nur gegeben, wenn Defizite in mehreren Bereichen auftreten würden: „Ansonsten kann man auch vor der Einschulung noch vieles aufholen“, sagt sie.

Insgesamt wurde bei etwas über 30 Prozent der Kinder ein Handlungsbedarf festgestellt. Das bedeutet etwa, dass die Kinder zum Augenarzt müssen oder wegen einer Sprechstörung behandelt werden müssen.

Zufrieden zeigt sich die Ärztin mit den Impfquoten im Landkreis. 94,6 Prozent der untersuchten Kinder haben einen vollständigen Impfschutz: „Das ist über dem Landesdurchschnitt.“ Interessant sei, dass die höchsten Impflücken bei Kindern aus sozial höheren Schichten vorhanden seien. Jana-Bara Kobela erklärt das mit einer bewussten Entscheidung der Eltern, etwa wegen gesundheitlicher Bedenken.

Kinder, die bis zum 30. September das 6. Lebensjahr vollenden, werden am 1. August desselben Kalenderjahres schulpflichtig. Für sie sind deswegen auch die Einschulungsuntersuchungen verpflichtend. Darüber hinaus können Eltern, die ihre Kinder vorzeitig einschulen lassen wollen, ihre Schützlinge für die Untersuchung anmelden. In Oder-Spree waren das im vergangenen Jahr aber nur 22 (1,3%).

Eine verlässliche Statistik, wie viele der empfohlenen Zurückstellungen tatsächlich erfolgten, kann die Ärztin nicht bieten. Denn nicht immer bekomme sie Rückmeldungen der Schulen, wie viele der untersuchten Kinder tatsächlich eingeschult wurden.