Blick in die geheimnisvolle Welt hinter den Kulissen

Silvia Passow

Falkensee Möglicherweise hielt Theodor Fontane dieses Glas einmal in den Händen, nippte an einem Wein, während er sich eine Wanderpause im „Alten Finkenkrug“ gönnte. Vielleicht genehmigte sich die Kellnerin des ehemals weit über die Grenzen Brandenburgs beliebten Ausflugslokals einen heimlichen Schluck. Das grüne Glas oder besser, das was von ihm übrig ist, wird sein Geheimnis für sich behalten. Es war dabei, als eine Panzerfaust das Gebäude traf und Mauern, zusammen mit Erinnerungen, in Feuer und Rauch aufgingen. Der schillernde Stiel und ein Teil des Kelches überdauerten von Erde und Laub behütet die Zeit, bis ein aufmerksamer Mensch es fand, aufhob, sorgsam verstaute und ins Museum Falkensee brachte.

Museen: sammeln, bewahren, Exponate mit Leben füllen

„Hauptaufgabe eines Museums ist das Sammeln“, sagt Gabriele Helbig, Leiterin des Museums Falkensee. Gesammelt werden hier nicht nur die Relikte der Vergangenheit, es sind die Geschichten, die den Dingen ihre Bedeutung geben. Geschichten, die den Funken erst entzünden, die ein Knistern wecken, die in dem Besucher Feuer und Flamme für die Museen entzünden.

Seit 25 Jahren arbeitete Helbig hier. „Ich bin selbst schon ein Teil der Sammlung.“ Neben ihrer selbst beschriebenen Hauptaufgabe, organisiert sie Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen. Kasse wie Telefon müssen besetzt sein, Dienstpläne geschrieben werden, unzählige Anfragen beantwortet werden und wie in jedem Unternehmen müssen auch hier die Buchhaltung und Vorgaben erledigt werden.

Sammeln, das heißt nicht nur entgegennehmen, sich bedanken, in eine Ecke stellen und vergessen. Das heißt sichten, katalogisieren, sortieren, aufarbeiten lassen, Fachleute hinzuziehen, Wert einschätzen lassen und schließlich dem Publikum präsentieren. Sammeln heißt auch, eine Vielzahl von Dingen verwalten, bewahren, die Geschichten dazu erfahren und lernen. Schicksal aller Sammler: Irgendwann wird es eng, reicht der Platz nicht mehr aus.

Das Museum hinter dem Museum

Längst nicht alle gesammelten Stücke können in den Räumen des Museums gezeigt werden. Stücke, die es nicht in die Ausstellung geschafft haben, lagern im Depot. Wobei das rein gar nichts über ihren Wert aussagt. Manche der Stücke sind gerade erst in die Sammlung aufgenommen worden. So wie die 31 Bilder von Hans Zank und Willi Gericke. Die aufwendig gerahmten Werke stammen aus einem Nachlass. „Das erste Mal, das wir etwas geerbt haben“, sagt Helbig und streicht behutsam über den Bilderrahmen. Andere Sammlungen müssen zunächst katalogisiert und sortiert werden, wie die rund 25.000 Fotos von Hans Krüger. Eineinhalb Jahre dauerte die Archivierung der Bilder, durchgeführt von studentischen Hilfskräften. Ebenfalls im Depot befindet sich ein Morion, ein historischer Helm, 1590 gefertigt für die Soldaten der kurfürstlich-sächsischen Leibgarde. Weltweit gibt es etwa 20 Helme dieser Art. Der Morion wurde dem Museum 1993 aus einer privaten Sammlung übergeben. Der offene Helm wurde restauriert, auf dem Kamm ist das Wappen deutlich sichtbar.

Von der Museumsstube zu Galerie und Museum

Die Sammlung im Museum Falkensee gehe bis auf das Jahr 1946 zurück, erklärt Helbig. Aber erst 1968 wurde aus der Museumsstube, damals noch neben dem Rathaus beheimatet, ein Museum. Am 30. November 1992 öffnete das Museum am Standort in der Falkenhagener Straße. Die ersten Jahre waren naturwissenschaftlich geprägt. Helbig verfolgt einen anderen Ansatz: regional, die Geschichte Falkensees erzählen. Manches Exponat, wie der Helm, passt nicht unbedingt dazu, für andere fehlt der Raum oder sie sind, wie ein zerbrochenes Glas, allein nicht aussagekräftig. Das Depot ist kein Abstellraum, eher ein Lager. „Ich behandle jedes Stück unserer Sammlung mit Respekt“, sagt Helbig. Sie schaut nach vorn. „Möglicherweise interpretieren nach uns kommende Generationen das Museum ganz anders.“

Helbig sagt, sie staune selbst, wie viele interessante Dinge man ihr immer wieder bringe. Von Interesse ist für sie nicht nur der Gegenstand selbst. Wer hat ihn wie und unter welchen Umständen gefunden? Kennt jemand die Geschichte dazu? Welcher Epoche, welchem Ereignis ist der Gegenstand zuzuordnen? Und so sind es die Geschichten zu den gesammelten Stücken, im Depot gelagert, in Regalen aufgestellt, in Kisten verpackt, in Schubladen sortiert, die ihrer Entdeckung harren. Erzählen kann diese Geschichten Gabriele Helbig, sie haucht der kleinen Vase in ihrer Hand Leben ein. Die Mini-Vase wurde in der VEB Quarzschmelze gefertigt, als Geschenk für die Mitarbeiterinnen. Der Bierseidel daneben erzählt selbst ein bisschen, das Stadtwappen und die Jahreszahl 1984 prangen darauf. „Die Seidel gab es zur Eröffnung der Stadthalle damals.“ Zu sehen sind hier auch viele Stücke aus dem Leben des Falkenseer Arztes Paul Gerhard Seeger, der 1979 und 1980 für den Nobelpreis für Medizin vorgeschlagen war.

Hinter den Kulissen des Museums

Einen Blick hinter die Kulissen kann der Besucher, einmalig in diesem Jahr, am Aktionstag „Feuer und Flamme für unsere Museen“ erhalten. Am Samstag, 27. Oktober, wird um 15 Uhr und um 17 Uhr jeweils eine Führung durch das Depot angeboten. Der Eintritt ist frei, die Gruppen sind jedoch pro Führung auf 15 Personen begrenzt. Das Museum und die Galerie Falkensee befindet sich in der Falkenhagener Straße 77 in Falkensee.