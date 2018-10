Jetzt wieder Kilowattstunden einsparen

Simone Weber

Rathenow Erst dieser Tage plädierte der Weltklimarat (IPCC) in einem Sonderbericht für die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau, um drohende Folgen des Klimawandels zu minimieren. „Um weitere Veränderungen unseres Klimas zu begrenzen, müssen wir vorher umsteuern, bevor es nicht mehr geht“, erklärte Uwe Madel. Der Botschafter von „Mission Energiesparen“ hielt in der 8b der Duncker-Oberschule in Rathenow eine besondere Unterrichtsstunde.

Die Achtklässler der Schulen Westbrandenburgs sind wieder gefragt. Bereits zum neunten Mal startete die EMB Energie Mark Brandenburg GmbH ihre Mission. „Nicht nur die Politik muss handeln. Jeder kann selbst etwas tun“, so Madel vor rund 20 Rathenower Oberschülern, die sodann ans Werk gingen. In der Unterrichtsstunde mit Aktionsbotschafter und TV-Moderator Madel (rbb) beschäftigten sie sich in Gruppenarbeit mit den Themen Erderwärmung und Klimawandel, erneuerbare Energien und Energiefresser im eigenen Zuhause. Sie trugen ihre Ergebnisse zusammen. „Wir müssen die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen, ändern“, sagte Al Mumahal Kussai. „Das geht mit erneuerbaren Energien wie Wind und Wasser.“

Die erste Missions-Etappe startet im November. Dabei spüren die Schüler Energiefresser daheim auf und versuchen Lösungen zu finden, dabei zu viel oder unnütz verbrauchten Strom, wie beim Stand-By-Modus elektrischer Geräte, künftig einzusparen. Sie suchen Stromfresser. „Das könnten beispielsweise auch die ständig eingeschaltete W-Lan-Box oder dauerhaft in der Steckdose steckende Ladekabel sein, die ständig, wenn auch kleine Mengen, Strom verbrauchen“, meinte Jannik Tessmar. „Bei den Energiefressern macht auch Kleinvieh Mist“, bekräftigte Uwe Madel, selbst Vater zweier Töchter in der 8. und 10. Klasse, und schlug den Achtklässlern eine besondere Geschäftsidee vor: „Wenn durch eure Detektivarbeit künftig Strom eingespart werden kann, dann lasst euch die Hälfte des eingesparten Geldes von euren Eltern als zusätzliches Taschengeld auszahlen.“

In der zweiten Missions-Phase, dem „Kommunen-Check“, stellen die Schüler im Januar das Rathaus auf den Prüfstand. Wie viel Wärmeenergie und Strom wird eigentlich in den vielen Büros der Stadtverwaltung verbraucht? Gibt es da noch Einsparpotential? Für beide Etappen kann die 8b Punkte erreichen. Die besten sechs Klassen aller teilnehmenden Schulen aus dem EMB-Gebiet Westbrandenburgs qualifizieren sich für das Finale in Potsdam, das am 11. April ausgetragen wird. Die Siegerklasse sichert sich 3.000 Euro der insgesamt ausgelobten 7.000 Euro. Und die Duncker-Schüler wissen natürlich, was sie mit dem Geld machen würden: Eine Klassenfahrt nach Spanien – aber mit dem Zug, da das Flugzeug zu umweltschädlich sei, wie sie meinen.

Zusätzliche Informationen zur Aktion erhält man auf www.emb-mission-energiesparen.de. Weitere achte Klassen der Region können sich noch bis 5. November zur Teilnahme anmelden.