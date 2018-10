Letzte Hoffnung für Gentzrode

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Noch gibt die Stadt Neuruppin ihre Hoffnung auf eine Sanierung des Gutes Gentzrode nicht gänzlich auf. Laut Stadtsprecherin Michaela Ott gab es erst kürzlich ein Treffen seitens des Rathauses mit dem türkischen Investor. „Es wurde abgestimmt, welche Maßnahmen möglichst kurzfristig im Wege eines Baugenehmigungsverfahrens genehmigt und realisiert werden können und für welche ein Planungsverfahren notwendig wird“, erklärte die Stadtsprecherin. „Weitere Gespräche sind nach Auswertung der verschiedenen Optionen vereinbart.“ Wann genau das sein könnte, sagte Michaela Ott nicht.

Fakt ist aber: Die Zeit ist ex­trem knapp. Denn es sind schon viele Monate vergangen, in denen sich in Sachen Gentzrode nichts getan hat. Bereits im Sommer dieses Jahres hatte Neuruppins Baudezernent Arne Krohn erklärt, dass die warme Jahreszeit unbedingt genutzt werden müsse, damit die Anlage noch gerettet werden kann. Andernfalls sei der Verfall nicht mehr aufzuhalten. Getan hatte sich im Sommer aber nichts. Auch ein Beratungsgespräch mit dem Investor war über Wochen und Monate nicht zustande gekommen.

Die Pläne des türkischen Investors für das Areal sind ehrgeizig. Dieser will eine große Ferienanlage errichten. Das alte Ensemble, das 1876/77 im neomaurischen Stil errichtet worden war, soll einbezogen werden. Der Geldgeber will eines der größten Freizeitresorts in ganz Europa dort etablieren. Die Rede ist von 5 000 Gästebetten und sogar einem Golfplatz. Doch das Ganze steht und fällt mit dem Zustand des Guts. Denn wenn es keine historische Substanz vor Ort mehr gibt, darf dort auch nichts anderes gebaut werden. Derweil verfällt das Gut Gentzrode immer mehr. Ob es dort überhaupt noch Substanz gibt, die gerettet werden kann, wird von Tag zu Tag fragwürdiger.