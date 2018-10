Arbeiten für Bahnstrecke zum BER gehen voran

dpa

Berlin (dpa) Die Deutsche Bahn treibt im Berliner Süden den Ausbau der Strecke in Richtung Dresden und zum BER voran. Ein Jahr nach Beginn der Vorarbeiten werden erste Lärmschutzwände hochgezogen. Zwischen dem S-Bahnhof Lichtenrade und der Grenze zu Brandenburg errichten Arbeiter die dafür nötigen Pfosten. Wie ein Bahnsprecher mitteilte, sollen im nächsten Jahr auch weiter stadteinwärts an der Attilastraße und dem Schichauweg Wände gebaut werden. Böschungen werden gerodet, Bahndämme verbreitert, Leitungen verlegt und Brücken gebaut.

Von Ende 2025 an sollen auf der neuen 16 Kilometer langen Trasse entlang der S-Bahn Regional- und Fernzüge in Richtung Südosten fahren. Vom Berliner Hauptbahnhof zum neuen Hauptstadtflughafen gelangen Fahrgäste dann in 20 Minuten, etwa 10 Minuten schneller als über die vorhandenen Strecken. Geplant ist ein 15-Minuten-Takt. Nach Dresden geht es dann in eineinhalb Stunden und damit gut eine halbe Stunde schneller als heute - vor allem, weil die Strecke für Tempo 200 ausgebaut wird, aber auch wegen des Abschnitts in Berlin.

Die Bahn hält diesen auch für notwendig, um eine andere Strecke zu entlasten, die Richtung Südwesten aus Berlin herausführt, die Anhalter Bahn. Über diese fahren Züge auf die neue Schnellfahrstrecke nach München.

Die Entscheidung, die nach dem Zweiten Weltkrieg gekappte Dresdner Bahn wieder aufzubauen, fiel 1993. Das Projekt war von Anfang an umkämpft. Anwohner in Lichtenrade klagten dagegen und forderten wegen des Bahnlärms einen Tunnel - ohne Erfolg.

Die Dresdner Bahn reicht vom Berliner Südkreuz bis Blankenfelde in Brandenburg. Die vorhandenen S-Bahn-Gleise müssen für die neuen Fernbahngleise teilweise verlegt werden, Unterführungen sollen Bahnübergänge ersetzen.

Die Planer haben das Projekt in vier Abschnitte geteilt. Für den Brandenburger Abschnitt läuft noch die Planfeststellung. Sollte es auch gegen dieses Genehmigungsverfahren Klagen geben, wäre der Start 2025 gefährdet, hieß es bei der Bahn.

Der neue Flughafen soll nach aktueller Planung in zwei Jahren in Betrieb gehen - beschlossen worden war sein Bau 1996. Zehn Jahre später kam der erste Spatenstich. Planungsfehler, Baumängel und Technikprobleme verhinderten bislang aber eine Inbetriebnahme.