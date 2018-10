Berliner SPD will Bürger mit 500 Millionen Euro entlasten

dpa

Berlin (dpa) Angesichts des dramatischen Vertrauensverlusts bei den Wählern will die Berliner SPD ihr soziales Profil schärfen. Der Landesvorstand stellte am Samstag bei einer Klausurtagung in Berlin Entlastungen für die Bürger von rund 500 Millionen Euro jährlich in Aussicht.

Das Zehn-Punkte-Programm sieht unter anderem vor, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge einen Mindestlohn von elf Euro festzuschreiben. Für die rund 110 000 Landesbeschäftigten soll es ab 2021 eine Art Berlinzulage von 150 Euro im Monat geben. Auch im Bildungsbereich sind Erleichterungen geplant.

„Wir wollen die soziale Situation in der Stadt verbessern und vor allem mittlere und untere Einkommensgruppen deutlich entlasten“, sagte der SPD-Landesvorsitzende und Regierende Bürgermeister Michael Müller. Das Konzept ist allerdings zunächst nur eine Diskussionsgrundlage. Mitte November soll ein Landesparteitag abschließend entscheiden.

Schon im Vorfeld waren einige Vorhaben abgespeckt worden. So findet sich etwa das ursprünglich geplante kostenlose Ticket für alle Schüler im öffentlichen Nahverkehr nicht mehr in dem Papier. Zugesagt werden aber kostenfreie Schulhorte für alle Jahrgänge und kostenloses Essen in Kitas und Schulen.

Finanzminister Matthias Kollatz (SPD) nannte das Programm „darstellbar und machbar“, allerdings müssten die Pläne schrittweise umgesetzt werden, mahnte er. „Wenn das kommt, kann man nicht gleichzeitig noch beliebig anderes machen.“

Fraktionschef Raed Saleh sagte, mit den Vorschlägen kehre die SPD zu den Wurzeln der Sozialdemokratie zurück. „Wir wollen eine bezahlbare Stadt, eine Stadt, die man sich leisten kann.“ Zuletzt war die Partei in Umfragen auf einen Tiefpunkt von 16 oder 17 Prozent abgesackt und lag damit nur noch auf Platz vier hinter Linken, CDU und Grünen.

Müller sagte, zu Panik gebe es gleichwohl keinen Anlass, nach wie vor sei die SPD die führende Regierungspartei. „Man muss jetzt die Nerven behalten.“ Allerdings müsse es auch in der großen Koalition im Bund wieder gelingen, eigene Positionen deutlicher zu machen.