„Rhingold“ im westlichen Havelland?

Havelland (MOZ) Den Auftakt in Richard Wagners Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ bildet nicht „Das Rhingold“. Denn der Name ist falsch geschrieben. Obgleich Rhein und Rhin sprachwissenschaftlich gesehen wohl gemeinsame indogermanische Wurzeln haben. In dem Zusammenhang sei an das deutsche Verb „rinnen“ erinnert. Es ist ein Geheimnis der Regionalgeschichte, warum die slawischen Neuankömmlinge im 6./7. Jahrhundert wie bei der Havel auch dem Rhin keinen eigenen Namen gaben.

Vermutlich war die germanische Bevölkerung nicht in Gänze abgewandert, sonst wären die Flussnamen Rhin und Havel wohl kaum auch bei den Slawen in Gebrauch gekommen. Demnach müssten die Neunankömmlinge auf Alteingesessene getroffen sein. Wie sich beider Zusammenleben vollzog, bleibt weiter im Dunkeln. Doch wer waren die Germanen, die auch nach Ende der Völkerwanderungszeit im Havelland lebten?

Gewiss ist, dass vormals der Stamm der Semnonen vom Elbhavelwinkel bis hin zur Spree gesiedelt hat. Erwähnung finden die Semnonen schon Ende des ersten Jahrhunderts beim römischen Chronisten Tacitus, der sie sozusagen als spirituellen Mittelpunkt innerhalb des Stammesverbundes der Sueben beschrieb, der in etwa die Landstriche zwischen Ostseeküste und Erzgebirge bewohnte sowie zwischen Elbe und Weichsel. In seiner Aufzählung der dazu gehörigen Stämme erwähnte Tacitus nicht die Burgunden.

Dieser Stamm taucht erst Mitte des zweiten Jahrhunderts beim griechischen Geographen Claudius Ptolemäus auf. Laut dessen Angaben siedelten die Burgunden östlich der Semnonen, zwischen der Weichsel im Westen und der Spree im Osten. demnach waren beide Stämme unmittelbare Nachbarn. Grenzfluss war der Suebos fluvius, bei dem es sich um die Spree handeln könnte.

Die Völkerwanderungszeit vom 4. bis 6. Jahrhundert, davor ist von der Epoche der Römischen Kaiserzeit die Rede, brachte zwar insgesamt reichlich Bewegung in die Stämme, doch hatte es auch die Sueben schon zu Zeiten des römischen Kaisers Caesar in west-südwestliche Richtungen gezogen. Sie gingen auf Raubzüge. Vom Jahr 58 nach Christus ist eine Schlacht im Elsass (Nordostfrankreich) überliefert. Caesar gewann, und die Germanen-Verbände zogen sich wieder bis hinter den Rhein zurück.

Es blieben weiter unruhige Zeiten mit wechselnden Bündnissen. Die Sueben, die späteren Schwaben, und Alamannen (Ursprünglich Elbgermanen) machten den römischen Herrschern das Regieren nicht leicht. In wie fern nun weiter Beziehungen zu den eigentlichen Kernlanden der Stämme bestanden, ist ungewiss. Überhaupt ist es archäologisch nie wirklich zu klären, welcher Stamm gerade seine Spuren im märkischen Sand hinterlassen hat. Denn auch das heutige Brandenburg und damit das Havelland waren Durchzugsgebiete und Zwischenstationen. Sehr wahrscheinlich auch für die Burgunden auf ihrem West-Südwestkurs.

Eine Stadt, die mit diesem Stamm und der Nibelungen-Sage, also Wagners Opern-Motiv, eng verbunden ist, befindet sich zwischen Frankfurt/Main (Bundesland Hessen) und Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz). Gemeint ist die am linken Ufer des Rheins gelegene Stadt Worms. Laut Angaben auf ihrer Webseite (www.worms.de) hatten die Burgunden 406/407 den Rhein überschritten und um Worms gesiedelt.

Vermutlich hat der Stamm bei seinen Vorstößen auf römisches Territorium reichlich Beute gemacht, der zu einem wahren Schatz zusammen gehäuft wurde. Vermutlich eroberten die Burgunden gar den Ort, aus dem Worms hervor ging. Die Wurzeln der Kommune reichen tatsächlich bis in die Antike zurück.

Ob es schon damals dort Leute gab, die auf den Namen Nibelung hörten, konnten die heutigen Wormser noch nicht in Erfahrung bringen. Auf der Homepage der Stadt werden Adlige dieses Namens erst für das frühe 11. Jahrhundert genannt. Indes sind Nibelungen schon im 8. Jahrhundert an anderer Stelle nachweisbar. Das berühmte Nibelungenlied, das Richard Wagner zur Grundlage nahm, entstand erst um 1200.

Durch dieses ist Worms mit der dramatischen Story um die Burgunden, Siegfried und den finsteren Hagen von Tronje verbunden. An letzteren erinnert das Hagendenkmal am Rhein, in den er laut der Sage den Schatz der Nibelungen versenkt hat, der auch aus der realen Beute bestanden haben könnte, die die Burgenden auf ihren Raubzügen gemacht hatten.

Laut Angaben auf www.nibelungenland.net reicht die Handlung bis in die Zeiten der germanischen Völkerwanderung zurück. „Historischer Anknüpfungspunkt der Sage ist die Zerschlagung des Burgunderreiches, welches im Raum von Worms in der Spätantike bestand, um 436 durch den römischen Heermeister Aëtius und hunnische Hilfstruppen.“ Die verbliebenen Einwohner wurden ein paar Jahre danach umgesiedelt.

Da eine Sage, könnte man nun nach dem wahren Kern der Handlung forschen. Genau darüber haben sich schon etliche Leute die Köpfe zerbrochen. Es gibt sogar Forscher, die den Nibelungen-Schatz suchen. Auf www.worms.de heißt es ironisch: „Zum Glück wurde das Rheingold noch nicht gefunden, sonst müssten mehr als zwanzig Nibelungen-Städte ihre Spekulationen einstellen, und es wäre kein Geld mehr damit zu verdienen.“

Auf der Webseite geht man intensiver auf den heute nicht mehr existierenden Ort Lochheim ein, der von Worms aus etwa 20 Kilometer rheinabwärts lag. Man sinniert über die Möglichkeiten, die für Lochheim (bei Hamm am Rhein) als Aufbewahrungsort des Schatzes sprechen. „Dem listigen Hagen muss man unterstellen, dass er den Schatz alleine, schnell und auf kürzestem Weg beiseite geschafft hat. Alle anderen Spekulationen sind weniger realistisch. Er hat wahrscheinlich den Nibelungenhort in Worms in einen Kahn geladen und auf dem langsam fließenden Rheinstrom ein sicheres Versteck als Abladestelle gesucht.“ Denkbar also, dass sich Hagen einfach treiben ließ. Wohl erst zwei Leute haben sich in der mutmaßlichen Schatz-Zone an die Arbeit heran gewagt: „Es waren Dr.-Ing. Hans Jacobi, ehemaliger Bürgermeister und Baudezernent aus Mainz, und sein Sohn Dipl.-Ing. Hans Jörg Jacobi, Stadtarchitekt aus Mainz, die seit den 1970er Jahren den Flussabschnitt und das angrenzende Gelände auf Hammer Gemarkung abgesucht haben.“ Das ZDF widmete dem übrigens 2007 eine „Terra X“-Doku unter dem Titel: „Der Nibelungen-Code“.

Doch wie kommen Forscher auf die Idee, Lochheim als Schatzort in Betracht zu ziehen? Das liegt am Nibelungen-Lied. Sehr gut nachvollziehbar dargestellt auch auf www.hikr.de. Demnach lautet der entscheidende Satz in der Sage: „er sancten da zem loche allen in den rin“. Frei ins heutige Deutsch übertragen bedeutet das soviel wie, dass Hagen von Tronje beim Loch alles in den Rhein warf.

Loche? Rin? - Ergibt sich da nicht auch eine Überschneidung im westlichen Havelland? Wer nun ernsthaft in Erwägung zieht, dass bei Lochow am Rhin ein Burgunden-Schatz verborgen sein könnte, würde der Region um Worms den mutmaßlichen Kern der Nibelungen-Sage streitig machen. Um in Diskussionen mithalten zu können, bedürfte es etwas Basiswissen. So etwa zur Überschneidung.

Tatsächlich gab es neben dem Rhin im Norden des Havellands auch einen Rhin, der durch die Mitte der Region hindurch und sodann bei Lochow in den Witzker See floss. Vor 300 Jahren begann der Ausbau des Rhins zum Großen Havelländischen Hauptkanal. Der etwa 2,5 Kilometer lange Abschnitt zwischen Witzker und Hohennauener-Ferchesarer See heißt noch heute Rhin. In die Havel mündete der Fluss bei Parey.

„Seit dem 18. Jahrhundert bis in die jüngste Zeit wurde die Meinung vertreten, der Name Rhin sei bei der mittelalterlichen Ostsiedlung vom Rhein übertragen worden“, heißt es im 2017 erschienenen Buch „Das Havelland um Rathenow und Premnitz“ (Böhlau-Verlag). Der Autor des Beitrags über den Rhin (Alter Rhin-Lauf) erklärt, dass es logischer sei, dass der Name Rhin vorslawisch ist und zur selben Wurzel wie Rhein gehört.

Was indessen Lochow bzw. den Lochower See betrifft, liegt die Vermutung nahe, dass Lochow sich vom gleichnamigen havelländischen Uradelsgeschlecht herleitet. Aber im Wikipedia-Beitrag wird Lochow als namengebender Ort genannt. Ihn gab es demnach schon lange vor den edlen Herrschaften. Allerdings enden die geschichtlichen Spuren in altslawischen Zeiten, also irgendwann zwischen dem 8. und 10. Jahrhundert. Die Reste einer slawischen Burganlage bei Lochow waren zu DDR-Zeiten entdeckt worden. Obgleich es in der Gegend zwischen Witzke und Ferchesar ausgewiesene Bodendenkmäler gibt, die von Besiedlung seit der Bronze- und Jungsteinzeit zeugen, gibt es noch keinen archäologischen Hinweis darauf, dass es zu germanischen Zeiten der Burgunden oder Semnonen unmittelbar bei Lochow eine Siedlung gab. Also wäre die Annahme sehr gewagt, dass dort schon zu Völkerwanderungszeiten von einem Loche die germanische Rede gewesen sein könnte. Auf www.hikr.de wird derweil ausgeführt, dass gar nicht Loch gemeint ist, wie wir es heute deuten würden. Gemeint sei vielmehr „Loh“, mit der Bedeutung „Wäldchen, nasse Wiese“. Davon gab es auch um Lochow einst reichlich.

Wie dem auch sei, müssten Havelländer eigentlich nicht unbedingt dem „Rhingold“ nachspüren, um daheim auf Schatzsuche gehen zu können. Denn hier gibt es eigene Sagenhelden. Die Brandenburger Historiker Moritz Wilhelm Heffter (1792-1873) und Otto Tschirch (1858-1941) brachten einst das Brüderpaar der Harlungen, deren Story ebenso in der Völkerwanderungszeit und im Südwesten Deutschlands gegründet ist, mit dem Marienberg in Brandenburg an der Havel in Verbindung.

Dieser vormalige Kulthügel, einst stand auf ihm eine Wallfahrtskirche und davor wohl ein slawisches Heiligtum, hieß noch im Mittelalter Harlungerberg. Dieser Name blieb offenbar ebenso wie „Rhin“ und „Havel“ aus vorslawischen Zeiten erhalten. Wie es heißt, waren auch die Harlungen-Brüder im Besitz eines gewaltigen Schatzes.