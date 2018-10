Starker Auftritt von Fabian Böhme

Renee Freyer

Berlin Ein Trio vom BC 05 Fürstenwalde kam beim Box-Abend des SV Lichtenberg 47 in der Rhinstraße zum Einsatz, bei dem insgesamt 14 Kämpfe ausgetragen wurden.

Eine starke Leistung zeigte Fabian Böhme, der den einheimischen Achmed Gadaborschev, erst eine Woche zuvor beim Turnier in Zwickau mit dem Pokal für den besten Boxer geehrt, klar und überzeugend nach Punkten bezwang.

Seinen ersten Auftritt im Ring hatte Joshua Böhme, der mittlerweile dritte Böhme-Faustkämpfer, der gegen Oskar Härtel (ebenfalls Lichtenberg 47) kämpferisch überzeugte und laut Trainer Renee Freyer durchaus ein Remis verdient gehabt hätte.

Ramazan Gishlakaev hielt sich gegen den mehr drei Kilogramm schwereren Milad Pordili (Chemie Bitterfeld) wacker, musste aber die Überlegenheit des Kontrahenten anerkennen.

In den anstehenden Herbst-ferien bereitet sich der Fürstenwalder Box-Nachwuchs nun auf die Turniere in Roßwein, Bad Langensalza und Schwedt und die Kampftage in Zehdenick und Strausberg vor. Und am 17. November folgt Teil 2 des Lichtenberger Kampfabends.(rfr)