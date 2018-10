Eine besondere Kirche an besonderem Ort

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Erfüllen sich die Erwartungen von Heidemarie Günther, ist die katholische Kirche in Storkow am Sonntag nahezu voll besetzt. Grund ist das Kirchweihjubiläum. Das Gotteshaus wird 20 Jahre alt. Seine Architektur ist spektakulär.

Die 60 Sitzplätze in der Kirche verteilen sich auf runde Bänke, die im Vergleich zu größeren Gotteshäusern ungewöhnlich nahe am Altar sind. Das hat auch mit der Gestaltung der Kirche zu tun. Länglich ist sie – soweit ganz normal. Der Altar befindet sich aber nicht an einer der Stirnseiten, sondern in der Mitte. Vor 20 Jahren wurde die Kirche St. Maria eingeweiht; dieses Jubiläum wird im Gottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr gefeiert.

Speziell ist auch ihr Standort. Sie befindet sich nicht im Zentrum der Stadt, sondern an deren äußerstem Ende, in Hubertushöhe. Wenn dort auf der Robert-Koch-Straße im Sommer radfahrende Touristen vorbeikommen, bleiben diese mitunter erstaunt stehen, erzählt Heidemarie Günther. „Mit einer Kirche an dieser Stelle rechnet kaum jemand“, sagt die ehemalige Katechetin der Gemeinde. Bis vor einem Jahr war sie für den Religionsunterricht für die katholischen Kinder in der Region zuständig. Jetzt ist die 66-Jährige im Ruhestand, aber aktiv ist sie noch immer. An den meisten Sonntagen übernimmt sie das Orgelspiel; so auch beim Kirchweihjubiläum.

Dass die Kirche in Hubertushöhe errichtet wurde, war vor 20 Jahren eher aus der Not geboren. Die katholische Kirchengemeinde gründete sich schon viel, viel früher – 1911. Die Kirche befand sich am Markt. Mittlerweile steht dort ein Neubau. Wegen baulicher Mängel mussten die Katholiken ihre Kirche 1992 verlassen, danach wurde abgerissen. „Das war schon traurig zu sehen. Ich habe dort meine Erstkommunion gefeiert und bin dort getraut worden“, erzählt Heidemarie Günther.

Die Katholiken wollten eigentlich im Stadtzentrum bleiben. Doch nachdem sich die Hoffnung auf eine neue Kirche in der alten Hutfabrik am Mühlenfließ zerschlagen hatte, erinnerte sich die Gemeinde an das Wassergrundstück in Hubertushöhe, das sie besaß. Die neue Kirche sieht von außen aus wie eine Mischung aus Wal und Fisch. Ihre Form erinnert an die großen Meeressäuger, ihr Dach ist eingedeckt mit Schieferplatten, die wie Schuppen wirken. Am Entwurf des Gebäudes beteiligt war Thomas Backhaus vom Baureferat des Bistums Görlitz. Zum Kirchweihjubiläum wird er als Gast erwartet.

Heidemarie Günther geht davon aus, dass am Sonntag mehr Besucher kommen als die durchschnittlichen 30 bis 40 an anderen Sonntagen. Dem besonderen Anlass entsprechend war Hausmeister Matthias Ueck am Freitag noch damit beschäftigt, per Rasentraktor Laub einzusammeln. Auf dem etwa 7000 Quadratmeter großen Grundstück stehen nicht nur stattliche Kiefern, sondern auch Birken und andere Laubbäume. Die Kirche ist nicht das einzige Gebäude. Es gibt auch ein Gemeindehaus und Ferienhäuser, die vermietet werden. Insgesamt gehören etwa 250 Katholiken zur Gemeinde, sie kommen nicht nur aus Storkow, sondern auch aus etwa 30 Dörfern in der Umgebung. Heidemarie Günther lebt in Wendisch Rietz, andere Gottesdienst-Gäste kommen aus Lindenberg und Reichenwalde, erzählt sie. Verwaltet wird die Gemeinde über die Pfarrei in Beeskow, die Gottesdienste hält der dortige Pfarrer Hans Geisler.

Am Standort in Hubertushöhe ist Heidemarie Günther heimisch geworden. „Eigentlich soll die Kirche präsent sein in der Stadt“, sagt sie. „Aber Christus lebt auch dort, wo Menschen sich in der Abgeschiedenheit begegnen.“