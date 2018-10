Reinhard Manegold bewirbt sich

MOZ

Frankfurt (Oder) Frankfurt. Der Rechtsanwalt Reinhard Manegold (52) bewirbt sich um die Stelle des 1. Beigeordneten und Bürgermeisters in der Stadtverwaltung. Manegold gehört dem Vorstand der Frankfurter-Bürger-Initiative (FBI) an. Die Mitgliederversammlung der FBI hat Manegold einstimmig Unterstützung zugesagt.

Reinhard Manegold lebt und arbeitet seit mehr als 23 Jahren in Frankfurt. Vor dem Hintergrund der öffentlichen Diskussion um die Ausschreibung dieser Stelle sieht die FBI in dieser Bewerbung ein Signal, parteipolitische Überlegungen in den Hintergrund und die für dieses wichtige Amt auch unabdingbare fachliche Qualifikation, mit abgeschlossenem 1. und 2. juristischem Staatsexamen, ohne vor Ausschreibung die Kommunalaufsicht um Rat fragen zu müssen, in den Vordergrund zu stellen.

Mit seiner umfassenden beruflichen Erfahrung bei der Betreuung von Mandanten im Bereich Zivilrecht, als Fachanwalt für Arbeitsrecht und Verfasser rechtlicher Gutachten habe Reinhold Manegold beste Voraussetzungen dafür, den komplexen Aufgaben bei der Durchsetzung eines neuen Personalkonzepts, bei gleichzeitiger Digitalisierung der einzelnen Dezernate und bei der notwendigen Strukturentwicklung, zur Verbesserung der wirtschaftlichen und finanziellen Situation der Stadt, gerecht zu werden, heißt es in einer Pressemitteilung der FBI.

Reinhold Manegold sei maßgeblich daran beteiligt, heißt es in der Pressemitteilung, dass mit der FBI eine neue politische Alternative heranwächst, die bei der Kommunalwahl 2019 mit kompetenten Bürgern aus der Mitte der Frankfurter Gesellschaft antreten wird. Ziel sei es mit einer starken Fraktion in die Stadtverordnetenversammlung einzuziehen.

René Wilke (Linke) hat nach seiner Wahl zum OB der CDU die Posten des 1. Beigeordneten und Bürgermeisters angeboten. Die CDU-Parteifreunde haben kürzlich in einer mitgliederoffenen Vorstandssitzung die Bewerbung von Claus Junghanns (37) unterstützt. Junghanns bringt vor allem berufliche Erfahrungen aus dem Bundespolitikbetrieb und der Bundesverwaltung mit. Studiert hat er Geschichte/Linguistik.(hk)