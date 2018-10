Zeichnungen auf Farbe legen Erinnerung frei

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) „Kultur bewahren“ Kultur bewahren?“ ist das Thema der Miniatur-Ausstellung, die bis 23. November in der Kunstgalerie im Alten Rathaus läuft. Die MOZ stellt einige der ausstellenden Künstler samt Werk vor. Heute: Andrea Imwiehe.

Hinter dem Worten „Kultur bewahren“ steht bei der in Peine geborenen Künstlerin ganz klar ein Ausrufezeichen: Als Erinnerungsbilder lassen sich ihre Beiträge zur Miniatur beschreiben. „Ein wesentliches Grundthema meiner Arbeiten ist Erinnerung. Wie erinnern wir und was bleibt in Erinnerung?“, seien dabei grundlegende Fragen, die sich Andrea Imwiehe stellt.

Für die Serie „Anamnesis“ ist die 48-Jährige an Orte ihrer Kindheit zurückgekehrt und hat dokumentiert, was für sie Bedeutung hatte. Ein Haus, ein Baum – diese Dinge bildet die Künstlerin nicht ab, wie fotografiert, sondern sie verändert sie: So wie sich Erinnerungen jeden Tag aufs Neue in den Gedanken überlagern und sich verändern, schichtet Imwiehe in ihren Bildern Farben übereinander. „In die oberste Farbschicht wird dann die Linienzeichnung hineingeschnitten und bildet ein versenktes Relief. So wird ein Erinnerungsbild wieder freigelegt“, erklärt sie.

Demnach geht es Imwiehe nicht allein um das Bewahren alltäglicher Dinge in der Erinnerung, sondern darum, diese zu erforschen und mittels Kunst zu verändern. „So dass in den Arbeiten Realität mit Fiktion, Jetztzeit mit Vergangenem verschmelzen.“ (amd)