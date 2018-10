Dixieland zu leichter Küche

Bernhard Sobanski

Frankfurt (Oder) „You scream, I scream - Everybody wants ice cream - We‘ll rock, my, my baby, rock …” Wer könnte diese Zeilen nicht mitsingen . . .? Das ist Dixieland! Das ist die Musik, die kein Generationsproblem kennt, die Musik, bei deren größtem europäischem Festival sich alljährlich rund eine halbe Millionen Menschen im Mai in Dresden versammeln, um sie zu hören, nach ihr zu tanzen, sie zu feiern.

Das Lucca in der Logenstraße präsentiert zur 37. MOZ-Kneipennacht am 30. Oktober mit der „Dubai Dixie Band“ genau diesen Dixieland im traditionellen New Orleans-Stil. Die Band wurde 2007 von Musikern der Philharmonie Zielona Góra für eine Konzertreise nach Dubai und in die Vereinigten Arabischen Emirate gegründet. Seitdem tourt sie durch Polen und die ganze Welt.

Lukasz Augustyn ist der Chef des Lucca an der Logenstraße, das er seit gut anderthalb Jahren betreibt. Mit einem ganz eigenen Konzept – irgendwo zwischen einer italienischen Osteria und einem traditionellen Restaurant, konnte er sich in der Oderstadt etablieren. Es gibt einen Mittagstisch und eine Abendkarte. Die im Lucca angebotenen Speisen gehören überwiegend zur „leichten Küche“ und sprechen besonders diejenigen an, die großen Wert auf eine bewusste Ernährung legen.

Doch zu besonderen Anlässen kann man im Lucca auch richtig „sündigen“. Der 11. November ist der Martinstag. Traditionell kommen da die Martinsgänse auf den Tisch. Dieser Tradition folgend, veranstaltet das Lucca am 11. November ganztägig ein großes Gänseessen. Auch mit anderen Veranstaltung macht das Lucca immer wieder von sich reden. So gibt es monatlich Themenabende mit Livemusik. Der nächste findet am 21. November statt. Dann steht ab 18 Uhr die italienische Musik im Mittelpunkt. Eintritt ist frei.

Zur MOZ-Kneipennacht wird am 30. Oktober vor dem Lucca ein großes beheiztes Zelt aufgebaut, da nicht nur der Wirt mit einer großen Fangemeinde der Dixiemusik rechnet. Und das gute ist ja am Dixieland, dass es weder im Zelt, noch im Lokal schlechte Plätze geben kann. Dixielandmusiker sind mobil und spielen ohne Technik mal in dieser Ecke und mal in jener Ecke, so dass niemand sich darüber beklagen kann, keinen direkten Blick auf die Bühne zu haben.