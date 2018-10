Nie mehr durstig in der Schule

Lukas Grybowski

Bernau (MOZ) Nie wieder schwere Trinkflaschen schleppen, heißt es nun für die Schüler des Oberstufenzentrums Barnim in Bernau. Zum Abschluss der Projektwoche mit dem Thema „Wasser – Quell des Lebens“, konnten sie erstmalig den Tafelwasserspender in der Nähe der Cafeteria benutzen. Im Laufe der Projektwoche erstellten die Jugendlichen zahlreiche Präsentationen, Plakate und Kunstwerke zum Thema Wasser. „Am Anfang herrschte etwas Verwunderung, weil die Schüler nicht wussten, wo es hingeht. Aber nach kurzer Zeit haben alle begeistert mitgezogen“, berichtet Schulleiterin Cordula Barthel. Dabei hatte jeder Lehrer die Vorgabe, sich im Laufe der Woche mit seiner Klasse mindestens einmal mit dem Thema zu befassen.

Die Idee, einen Wasserspender aufzustellen, hatte Schulgesundheitsfachkraft Jeanette Dießner bereits vor einem Jahr. „Ich musste ein Jahr lang viele Angebote einholen und Anträge stellen, ehe wir nun die Anlange bekommen haben“, erzählt sie. „Ich bin nicht nur als Krankenschwester da, um Pflaster zu kleben, sondern auch präventiv zu arbeiten. Häufig kommen die Schüler mit Schwindel oder Kopfschmerzen, weil sie nichts getrunken haben“, so Jeanette Dießner. Das hat für sie vor allem einen Grund: „Einige unserer Schüler haben einen weiten Weg und dann ist die Tasche schon so schwer, dass sie nicht noch eine Flasche schleppen wollen.“

So wurden bereits 240 Flaschen an die Schüler, die sich während der Projektwoche besonders engagiert haben, verteilt. Aber auch alle anderen Flaschen können mit dem Automaten befüllt werden. Bei den Schülern kommt das Projekt bereits gut an. „Ich werde das häufig nutzen. Die Flasche ist schön handlich und das Wasser schmeckt“, berichtet Laura Poljakov nach einer ersten Kostprobe.