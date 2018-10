Landrat lehnt Moratorium ab

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Angesichts der zunehmenden Verspargelung der Landschaft durch Windräder werden die Stimmen in den benachbarten Landkreisen Barnim und Uckermark nach einem Moratorium immer lauter. Auch der Bundestagsabgeordnete Jens Köppen (CDU) fordert einen Ausbaustopp, um die Kriterien neu zu überprüfen. „Ich halte davon überhaupt nichts“, sagte Gernot Schmidt (SPD), Landrat von Märkisch-Oderland, auf Anfrage. „Wir haben den Regionalplan beschlossen und veröffentlicht nach dem Vorgaben der Landesregierung“, ergänzte Schmidt. Nur in einem Punkt weiche der Teilregionalplan Windenergie von den Vorgaben des Landes ab. „Wir haben nicht zwei Prozent der Fläche mit Windeignungsflächen zugeplant, sondern nur 1,6 Prozent“, sagte der Landrat.

Dass nun auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) umgeschwenkt ist und ein Teilmoratorium zugestehen will, ficht Schmidt nicht an. „Seine Forderung muss er im Bundesrat durchsetzen“, sagte Schmidt. Wenn die Privilegierung für die Windkraft im Außenbereich außer Kraft gesetzt werden solle, müsse die Bundesgesetzgebung geändert werden.

Woidke sieht sich zunehmend unter Beschuss. In einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten forderten im September 143 Ortsvorsteher und ehrenamtliche Bürgermeister, auch aus Märkisch-Oderland, ein Moratorium für die Windkraft.

„Die Landesregierung kommt mit ihren Forderungen zu spät“, unterstrich Gernot Schmidt. Die Chance wie das Land Bayern die so genannte„10-H-Regelung“ einzuführen, habe das Land nicht nur verstreichen lassen, sondern rund heraus abgelehnt. Die Regelung besagt, dass der Mindestabstand zur nächsten Besiedelung die zehnfache Höhe des jeweiligen Windrades betragen muss. Das Land begründete seine Ablehnung seinerzeit damit, dass dann das Ziel nicht zu erreichen sei, zwei Prozent der Landesfläche mit Windrädern zuzustellen. Weil Flächen wie das Biosphärenreservat Schorfheide Chorin, das bis vor die Tore der Kurstadt reicht und weitere streng geschützte Naturparks nicht bebaut werden dürfen, konzentrieren sich die Windräder in bestimmten Landesteilen. Auch das Oderbruch, das im Windplan von 2004 noch enthalten war, ist heraus genommen worden. Hochwassergefährdetes Gebiet gilt als Tabukriterium. „Das Land kommt zu spät“, so Schmidt.