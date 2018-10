Siegerarbeit kommt aufs Mobil

Matthias Wagner

Eberswalde Manchmal genügt es nicht, den Kindern einfach nur Wissen zu vermitteln. Und deshalb stellt man an der Grundschule Finow die Schuljahre unter ein bestimmtes Thema. So heißt das Motto im Schuljahr 2018/19 „Das Jahr der Familie“.

Und vor diesem Hintergrund passte es wunderbar, dass Schulleiter Karsten Boldt und Steffen Huhnke, Geschäftsführer der Camilla Hauskrankenpflege Eberswalde, jetzt eine Kooperationsvereinbarung geschlossen haben. Stellvertretend für die Schüler der fünften Klassen unterzeichnete Maja Schulz den Vertrag. Für alle Beteiligten ist diese Form der Zusammenarbeit eine Premiere.

Im Lichte des Mangels an Pflegekräften und der oftmals geringen Wertschätzung, die dieser Berufsgruppe entgegengebracht werde, wolle man den Kindern der drei fünften Klassen der Grundschule die Inhalte der Tätigkeit des Altenpflegers im Rahmen einer Projektarbeit in den Fächern Kunst, Deutsch und WAT (Wirtschaft, Arbeit, Technik) näherbringen, so Steffen Huhnke. In einer kleinen Präsentation stellte er die einzelnen Stationen vor.

Den Auftakt der Zusammenarbeit macht ein Vorhaben im Fach Kunst. Hier soll ein Bild entwickelt werden, das die Vorstellungen der Kinder von der Altenpflege und den Umgang mit Älteren widerspiegelt. Kunstlehrerin Maria Stroedter wird die Kinder dabei unterstützen. Der Siegerklasse winken 500 Euro für die Klassenkasse, die Zweit- und Drittplatzierten gehen aber auch nicht leer aus. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2019 von einer Jury bewertet und im Anschluss auf ein noch vollkommen weißes Fahrzeug der Camilla-Hauskrankenpflege gedruckt, das dann für ein Jahr damit in Eberswalde und Umgebung unterwegs sein wird. Im Folgenden werden im Deutschunterricht Geschichten gesammelt, die von den Großeltern oder anderen älteren Menschen handeln.

Diese Kurzerzählungen sollen am Ende in einem Buch zusammengefasst werden. Deutschlehrerin Marlies Eitz freut sich schon auf die Arbeit. Schließlich wolle man im WAT-Unterricht eine Berufsmappe für den Altenpfleger erstellen, so Karsten Boldt. Dafür dürfen die Kinder sich ganz direkt mit dem Pflegealltag auseinandersetzen, indem sie u. a. eine entsprechende Pflegeeinrichtung der Camilla besuchen und den Pflegern bei der täglichen Arbeit über die Schulter schauen.

„Wir wollen einfach Werbung machen, für das, was wir leben und lieben, nämlich unseren Pflegeberuf“, so die erklärte Intention von Steffen Huhnke. „Das ist uns wichtig“, ergänzt er. Und so wolle man in Zukunft auch an anderen Schulen in der Region eine ähnliche Kooperation anregen. Die Grundschule Finow stelle in diesem Kontext das Pilotprojekt dar, so der Pflegedienstchef.(maw)