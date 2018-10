Rathenau-Preis posthum verliehen

Reinhard Schmook

Berlin/Bad Freienwalde Der verstorbene FDP-Politiker Guido Westerwelle (1961–2016) ist in Berlin posthum mit dem Walther-Rathenau-Preis ausgezeichnet worden. , Leiter der Walther-Rathenau-Gedenkstätte in Bad Freienwalde, berichtet über die Veranstaltung.

Das Walther Rathenau Institut (Stiftung für Internationale Politik) verleiht alljährlich den Walther-Rathenau-Preis, mit dem ein herausragendes außenpolitisches Lebenswerk gewürdigt wird. Bisherige Preisträger sind Hans-Dietrich Genscher, Shimon Peres, ehemaliger israelischer Staatspräsident, Hillary Clinton, Donald Tusk, ehemaliger polnischer Ministerpräsident, das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR), Mark Rutte, Ministerpräsident des Königreichs der Niederlande, und Königin Rania Al Abdullah vom Haschemitischen Königreich Jordanien. Dies alles geschieht zum Andenken an den Außenminister Walther Rathenau, dessen Friedenspolitik und europäische Visionen zum Vorbild für alle Demokraten geworden sind. Zwischen 1909 und 1922, dem Jahr seiner Ermordung durch rechtsradikale Nationalisten, lebte Walther Rathenau zeitweise in seinem Freienwalder Schloss, wo er einige seiner Hauptwerke schrieb. Diesmal wurde der Rathenau-Preis posthum an den ehemaligen Außenminister Guido Westerwelle für dessen außenpolitisches Werk verliehen. Die Laudatio hielt der Gouverneur des US-Bundesstaates New Jersey, Philip D. Murphy, der mit Westerwelle befreundet und zu dessen Amtszeit US-Botschafter unter Barak Obama in Deutschland war. Murphy betonte den transatlantischen Zusammenhalt, für den Guido Westerwelle so viel getan habe und ließ durchblicken, dass er diesen Zusammenhalt angesichts der derzeitigen US-Administration in Gefahr sehe.

Eine sehr einfühlsame Rede hielt Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), in der überraschend auch das mit dem Geehrten gemeinsame Interesse an Pferden angesprochen wurde. Dann wurde ein Film über das Leben und die politische Laufbahn Guido Westerwelles eingespielt, der die vielen, teils namhaften Gäste aus Politik und Gesellschaft emotional sehr berührte. Michael Mronz, der den Preis für seinen 2016 verstorbenen Ehepartner in Empfang nahm, betonte in seiner Dankesrede, dass Europa in Gefahr sei, wenn der Populismus weiter wachse. Es müsse Klartext gesprochen werden, den man nicht jenen überlassen dürfe, die damit Schindluder trieben. Wörtlich sagte er: „Klartext ist die Sprache der Demokraten, nicht der Demagogen.“

Solche Statements sind der Grund, warum wir hier in der Pflicht stehen, im Schloss Freienwalde weiterhin angemessen an Walther Rathenau zu erinnern.

Dazu passt der zwölfte „Walther-Rathenau-Tag“, zu dem am 3. November die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung „Für die Freiheit“ einlädt. In einer Diskussionsrunde wird über die Frage diskutiert: „Wie wehrhaft ist unsere Demokratie heute?“ Als Einstieg hält Anita Spangenberg, Leiterin des Aktionsbündnisses Brandenburg, einen Vortrag. Dabei versucht sie die Frage zu beantworten: „Wir bekämpfen wir die Feinde der Demokratie?“ Die Veranstalter spannen damit einen Bogen von der gescheiterten Weimarer Republik zur Gegenwart.