Holger Rüdrich zeigt Kunst aus Eisen, Holz und Stein

Cornelia Link-Adam

Müncheberg Im Beisein von gut fünf Dutzend Besuchern ist am Donnerstagabend in der Müncheberger Stadtpfarrkirche St. Marien die Ausstellung „Halbzeit – eine Retrospektive. Mit Ausblick. Feuer und Eisen. Und Holz“ des Buckower Schmiede- und Handwerkskünstlers Holger Rüdrich eröffnet worden.­

Wo sonst filigrane, abstrakte Malerei an den Wänden des Kirchenschiffes hängt, springt den Besuchern nun grob Gearbeitetes entgegen. Tonnenschweres Holz, Eisen, Stein.

Mit Hilfe eines Krans hat Holger Rüdrich einen Querschnitt seiner Arbeiten aus den zurückliegenden 20 Jahren ins Gotteshaus gehievt. Aber dennoch zauberhaft leicht in der Ausführung sind sie anzusehen. Wie vielseitig der rustikal wirkende Mann in seinem weißen Hemd und Lederhosen ist, darauf machte auch Bettina Männel, eine Freundin schon seit mehr als 30 Jahren, in der Laudatio aufmerksam.

Viele Berufe habe Rüdrich schon gehabt, wie Schmied und Straßenbauer, aber auch Dachdecker, Bürgermeister, Weltenbummler. Gearbeitet hat er auch als Theaterbauer mit bei dem Aufbau des „Theaters am Rand“ in Zollbrücke. In alter Verbundenheit übernahm daher auch gern Tobias Morgenstern (Akkordeon) gemeinsam mit Maria Thümmel (Violine) die musikalische Umrahmung der Vernissage.

Der Künstler selbst sah mit dem Titel „Halbzeit“ zwar die Endlichkeit des Seins gekommen. „20 Jahre habe ich schon auf den Amboss geschlagen, ob es noch 20 werden, ist ambitioniert.“ Er wünsche sich für die Zukunft, mehr Zeit mit lieben Menschen zu verbringen. Die sei knapp, denn die Auftragslage in seiner Schmiede in Buckow gut.

So nutzten viele Gäste die Chance und ließen sich in die handfeste Kunst einfangen, bestaunten Musikinstrumente aus Metall, aber auch Nagelkreuze und einen riesigen Adventskalender. Dazu hölzerne Urgürtel, Fotos und Literatur. Rüdrich erfuhr viel Zuspruch von den Besuchern. Seine Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten der Stadtpfarrkirche noch bis zum 1. Dezember zu sehen.(co)