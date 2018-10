Minister verspricht mehr Polizisten

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Das Landespolizeiorchester Brandenburg präsentierte sich am Donnerstagabend als stimmungsvoller musikalischer Botschafter der Polizei Brandenburgs. Bei freiem Eintritt erlebten Hunderte Gäste einen glanzvollen Abend.

Manch einer im Saal hörte wahrscheinlich zum ersten Mal vom Martin-Heinze-Fonds. Zu dessen Gunsten wurde am Ende des Galakonzerts um eine Spende gebeten. Fonds-Vorsteher Ulrich Papperitz erklärte: Der Fonds unterstützt Angehörige von Polizisten, die in ihrem Dienst ums Leben kamen ebenso wie Polizisten, die in Einsätzen gesundheitliche Schäden davon trugen. Martin Heinze war der erste Polizist nach der Wende in Brandenburg, der in der Nacht vom 19. auf den 20. August 1995 während seiner Dienstausübung ermordet wurde.

Ulrich Papperitz war selbst von 1994 bis 2001 Schutzbereichsleiter in Märkisch-Oderland. Nach seinem aktiven Dienst gründete er den Fonds. Der in Rauen (Oder-Spree) Lebende nutzte den Abend, um den Polizisten in Märkisch-Oderland zu danken. Er wisse noch aus der eigenen Dienstzeit sehr gut, welche Herausforderung es darstellt, in so einem Flächenkreis alle Aufgaben zu erfüllen. Das funktioniere ohne externe Partner nicht. Das seien nicht nur die kommunalen Verwaltungen, sondern zum Beispiel auch die 119 Frauen und Männer in den acht Sicherheitspartnerschaften. Ebenso die Beamten des bundesgrenzschutzes und des Zolls. Er informierte, dass die gemeinsame Fahndungsgruppe in den zurückliegenden Monaten durch ihre Einsätze 37 per Haftbefehl Gesuchte dingfest machen konnte. Natürlich bleibe weiter einiges zu tun, um die Sicherheit der Bürger im Landkreis zu gewähren. Papperitz wünschte seinen Ex-Kollegen, dass sie personell wieder verstärkt werden. Was Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) versicherte. Er ist Schirmherr des Martin-Heinze-Fonds, nahm zum ersten Mal an einem Benefizkonzert teil. „Wir haben noch nie so viele Menschen in der Polizeiausbildung gehabt wie derzeit“, sagte Schröter im Gespräch mit Besuchern. Die hatten in der großen Pause Gelegenheit, mit den Musikern sowie den Polizeiverantwortlichen und dem Minister ins Gespräch zu kommen.

MOL-Polizeichef Sven Brandau bekannte, dass im Inspektionsbereich etwa zehn Prozent der Stellen derzeit nicht besetzt sind. Wie alle anderen Inspektionen setze er sehr auf baldigen ausgebildeten Zuwachs. Das könnten auch Seiteneinsteiger sein, bestätigte Karl-Heinz Schröter auf Anfrage einer Besucherin. „Aber auch sie erhalten eine komplette Ausbildung, fangen nicht an und werden dann mal schnell zum Einsatz geschickt“, versicherte der Minister. Lob gab es für die Präventionsarbeit der Inspektion, die gerade für das Projekt „Sichere Adresse Neuenhagen“ einen Preis erhalten hat. Im Bereich Neuenhagen hatte es besonders viele Wohnungseinbrüche gegeben. Die Polizei führte 146 individuelle Beratungen mit Hauseigentümern durch. Die Zahl der Einbrüche sei durch vorbeugende Maßnahmen um die Hälfte zurückgegangen. Der Konzertabend sollte ein Dankeschön an alle Bürger sein, die die Polizei täglich unterstützen.

Infos unter www.martin-heinze-fonds.de