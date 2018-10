Vom elitären Schlosshotel zum Kunst- und Literaturpark für alle

dpa

(dpa) Das markante Stahlgerüst ist in sich gedreht. Im Inneren führt eine Wendeltreppe nach oben. Auf dem Papier gibt es ihn schon, den 38 Meter hohen Aussichtsturm, der im Kunst- und Literaturpark Storkow (Oder-Spree) rund um das einstige Jagdschloss Hubertushöhe stehen soll. Und auch die schwebende Plattform über dem Storkower See, die von einer zwanzig Meter hohen Skulptur getragen wird und „Angel of Brandenburg“ heißen soll, hat Rainer Opolka gedanklich schon fertig.

Doch noch immer ist alles blanke Theorie. Seit Jahren kämpft der 63-Jährige für die Umsetzung seines Traums, für den er 12 bis 15 Millionen Euro investieren möchte. Der Kampf mit den Behörden auf Kreis- und Landesebene erwies sich als lang und Kräfte zehrend, so dass Opolka im vergangenen Frühjahr kurz die Nerven verlor, wie er sagt. Er werde das um 1900 erbaute Schloss und den dazugehörigen 150 000 Hektar großen Park wieder verkaufen, habe dafür schon Interessenten, ließ der gebürtige Bottroper (Nordrhein-Westfalen) verlauten.

Eine Ankündigung, die vor allem die Stadt Storkow schockierte, wie Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig (SPD) bestätigt. „Für uns ist das Projekt sehr wichtig. Der geplante öffentliche Kunst- und Literaturpark würde die Stadt überregional bekannt machen und Touristen anziehen und deswegen gibt es von uns jede mögliche Unterstützung“, sagt sie.

Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Harald hatte Rainer Opolka das jahrelang als Luxushotel betriebene Anwesen vor sechs Jahren erworben. Die Self-Made-Millionäre aus dem Ruhrgebiet waren mit LED-Taschenlampen reich geworden. Unter dem Motto „Kultur ist für alle da“ planen sie auf dem Schlossgelände einen Kunst- und Literaturpark für die Allgemeinheit – bei kostenlosem Eintritt. „Wir sind durch die Gesellschaft zu Reichtum gelangt und wollen ihr etwas zurückgeben“, sagt der Investor zu seinen Beweggründen. Dafür gründeten beide die Zweibrüder-GmbH, die ab dem Jahreswechsel allerdings von Rainer Opolka allein geführt wird. Harald Opolka will Brandenburg wieder verlassen.

Sein Bruder ist inzwischen wieder „guter Dinge“, wie er versichert. „Wir werden die Schwierigkeiten lösen. Spätestens Ende nächsten Jahres können die Bagger anrollen.“ Dann soll der Umbau eines alten Bootshauses zum Restaurant beginnen, ebenso die Errichtung des Aussichtsturms und einer Kunsthalle für wechselnde Ausstellungen.

Bereits drei Mal habe der Bebauungsplan für das Projekt aufgrund von Einwendungen Dritter geändert werden müssen, berichtet der Storkower Bauamtsleiter Robert Hentschel. Für den vierten Entwurf läuft das Verfahren noch. „Sollten sich daraus keine neuen Veränderungen ergeben, könnte ein Satzungsbeschluss der Stadtverordneten den Bebauungsplan im nächsten Frühjahr rechtsgültig machen“, erläutert er.

Doch dann droht eine weitere Hürde, die schon in den vergangenen Jahren Ärger machte: Erst mit gültigem Bebauungsplan könne das sogenannte Zustimmungsverfahren mit dem Brandenburger Umweltministerium fortgesetzt werden, sagt Hentschel. Denn Schloss und Park liegen in einem Landschaftsschutzgebiet, jeglicher Eingriff muss auf Landesebene genehmigt werden. „Das Ministerium hat inzwischen signalisiert, dass es an einer positiven Lösung interessiert ist“, meint der Storkower Bauamtsleiter.

Opolkas Drohung, das ganze Projekt hinzuwerfen und das Anwesen wieder zu verkaufen, habe Bewegung in die Verhandlungen gebracht, ist Hentschel sich mit der Bürgermeisterin einig. „Wir ziehen mit Land und Kreis jetzt an einem Strang“, meint Schulze-Ludwig. Das sieht auch Investor Opolka so. Allerdings: „Bei den Landesbehörden gibt es noch immer so eine Furcht, ich könnte daraus doch ein privates Projekt machen und die Tore zuschließen.“

Opolka will jedoch mit seiner Vision eines offenen Hauses Menschen erreichen, die sich sonst nicht mit Literatur, Philosophie oder Kunst befassen. Unabhängig von ihrem Geldbeutel soll ihnen der Zugang zu Kunst und Bildung ermöglicht werden, versichert er.

Aphorismen, Gedichte und philosophische Zitate auf rund 250 Tafeln sollen Gäste durch das Gelände führen. Ein Künstlerdorf ermöglicht einen Blick über die Schulter von Maler oder Bildhauer. Der kleine Hafen wird zum Veranstaltungsort für Lesungen und Filmvorführungen. „Rings um das zauberhafte Schloss soll ein Park entstehen, in dem Besucher zum Denken und zum Genuss angeregt werden. Mit Mitteln von Kunst und Literatur holen wir sie aus dem Alltagsstress“, sagt der Wahl-Brandenburger und spricht in diesem Zusammenhang von einem „sinnlichen Gedankengewitter“.