Reise auf der Landkarte in die Kindheit zurück

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Gern fährt Herbert Hoffmann aus Schwedt mit dem Finger über die Landkarte, die den alten Kreis Neumark zeigt. Die Neumark liegt heute in Polen, quasi einen Steinwurf von Schwedt entfernt. „Viele kleine Orte wie mein Heimatorf Wollhaus gibt es noch. Aber Sandwinkel zum Beispiel sucht man heute auf neueren Karten vergeblich“, erzählt Herbert Hoffmann. „Dort war ich einmal mit polnischen Kollegen. Wir hatten Mühe, überhaupt noch ein Haus zu finden.“

Wenn der 86-Jährige per Landkarte auf Reisen geht, dann sieht er die waldreiche Gegend rund um Karzig vor sich, wo er 1938 eingeschult worden war. Er musste jeden Tag drei Kilometer zur Schule laufen. Unterwegs Blaubeeren und Pilze. Den Februar 1945 „als die Russen kamen“ hat Herbert Hoffmann noch genau vor Augen. Auch die spätere Vertreibung. Hoffmann hat sich allles von der Seele geschrieben und sagt: „Ehe man das Zeitliche segnet, dachte ich, ich erzähle das noch einmal.“ Gern hätte er in Schwedter Schulen aus seinem Leben berichtet, in dem er als junger Chemiker 1964 im damaligen Erdölverarbeitungswerk angefangen hatte. Doch er bedauert: „Interesse an Schulen gab es nicht.“ Aber Herbert Hoffmanns Geschichte und die von vielen Bewohnern der Neumark ist nicht vergessen.

Das Schwedter Stadtmuseum pflegt die Beziehungen zur Neumark mit der einstigen Kreisstadt Königsberg, die heute Chojna heißt. Berührungspunkte ergeben sich vor allem deshalb, weil sich die markgräfliche Herrschaft Schwedt/Wildenbruch bis dorthin erstreckte. „Die Schwedter, die in den Dörfern der Neumark aufgewachsen sind, hängen sehr an ihrer alten Heimat“, weiß Museumsmitarbeiterin Katrin Boßdorf. „Die Leute waren damals so glücklich in ihrer kleinen Welt, mit ihrem Dorf und der bewaldeten Landschaft. Damals war ein Besuch in der Kreisstadt, die nur 15 Kilometer entfernt lag, etwas Besonderes. Genauso war es mit Ausflügen über die Oder nach Schwedt.“

Das Stadtmuseum hat Sonderausstellungen zu diesem Thema gemacht und das Kapitel Flucht und Vertreibung nicht verschwiegen. Viele Geschichten von Zeitzeugen sind aufgezeichnet worden und lagern für die Nachwelt im Fundus des Museums. Auch Erinnerungen an Karzig und Wollhaus gehören dazu.