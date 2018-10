Zur Erinnerung an Georg Hermann und Ludwig Sternaux

Helmut Augustiniak

Paretz Es waren Enthusiasten der brandenburgischen Geschichte, die sich am Sonntag bei schönstem Frühherbstwetter im Saal am Schloss einfanden, um der Journalisten und Schriftsteller aus dem vorigen Jahrhundert, Georg Hermann und Ludwig Sternaux, zu gedenken. Diese zeichneten sich durch Romane, Essays und Berichte zur Geschichte des brandenburgischen Preußens aus.

Ähnlichkeiten mit ihrem großen Vorbild, Theodor Fontane, sind nicht zu übersehen. Hermann wurde auch der „jüdische Fontane“ genannt. Er war ein jüdisch-deutscher Schriftsteller. Geboren wurde er 1871 in Berlin. Er starb 1943 im KZ Auschwitz-Birkenau.

Gert und Gundel Mattenklott, Professoren für Literaturwissenschaft aus Berlin, würdigten sein Leben. Die von ihnen verfasste Schrift „Georg Hermann - Ein Porträt“ verlas während der Paretzer Veranstaltung der Schauspieler Dominik Glaubitz. „Georg Hermann, der Sammler schöner alter Dinge, der kulturhistorische Kenner und Erzähler, hat sich zeitlebens als Bewahrer der Spuren unwiederbringlich vergangenen Lebens verstanden“, schrieben sie. In seinem Buch „Spaziergang in Potsdam“ wählte er nicht als Schwerpunkt seines Spazierganges die berühmten Potsdamer Schlösser und Gärten, sondern die Stadt und ihre Einzelheiten, die wenig Beachtung finden. Sein Buch ist eine Momentaufnahme vor allem der baulichen Zustände Potsdams in der Mitte der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Sehr vieles ist durch den Angriff der Royal Air Force Mitte April 1945 vernichtet worden.

Heute ist Potsdam eine Stadt, die verzweifelt versucht, die Vorkriegszustände im Stadtbild wieder herzustellen.

Der zweite Schriftsteller, dem gedacht wurde, war Ludwig Sternaux. Sternaux war ein deutscher Schriftsteller, Journalist und Theatermann. Er wurde 1885 in Berlin geboren und starb 1938. In seinem Essay „Ja, die Tage von Paretz! Wie fern sind sie…“, schildert er wehmütig den Zustand der preußischen Hinterlassenschaften im Ort. „Melancholie geht hier am helllichten Tag spazieren, und dass in dieser Straße einst heitere Erntefeste gefeiert wurden, … mutet an wie eine alte, längst verklungene Sage“. Dieser Satz charakterisiert das Wirken Sternauxs - einer untergegangenen Welt mit leichter Wehmut nachzutrauern.

Beide Schriftsteller sind fast in Vergessenheit geraten. Selbst der Schauspieler Dominik Glaubitz bekannte, dass er erst aufgrund dieser Lesung von ihnen gehört hatte. Es ist Matthias Marr zu verdanken, dass er solche zu ihrer Zeit sehr bekannten und dann in Vergessenheit geratenen Schriftsteller, wieder entdeckt.