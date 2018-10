Eisebahnbrücken verschwinden

Doris Steinkraus

Werbig (MOZ) Abseits der Öffentlichkeit vollzieht sich derzeit der erste Schritt eines ungewöhnliches millionenschweren Bauvorhabens. Die Deutsche Bahn lässt im Bereich Werbig vier Brücken erneuern. Direkt neben den alten werden neue gebaut und dann eingeschoben.

Am Wochenende wurde die erste Brücke auf der Ostbahnstrecke Küstrin-Lichtenberg am Gusower Weg abgerissen. Am Mittwoch erfolgt mit Spezialtechnik der Einschub der 700 t schweren neuen Brücke, die in den letzten Wochen direkt daneben gegossen und montiert wurde. Für das Einschieben sind acht Stunden vorgesehen. Ab 29. Oktober, 3 Uhr, soll der Regionalzug der RB 26 wieder über diesen Abschnitt rollen. Bis dahin gilt zwischen Gusow und Küstrin Schienenersatzverkehr. Ab Bahnhof Gusow-Seelow fahren die Züge normal nach Fahrplan.