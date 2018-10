Vergnügt zwischen den Fronten

Thomas Klatt

Eisenhüttenstadt/Berlin Im Rahmen des „Scope Festivals“ an der Berliner Volksbühne ist am Sonntag Sven Helbig mit seinem neuen Programm zu Gast. Es enthält Stücke seines neuen Albums „Tres Momentos“, das seit Kurzem auf dem Markt ist. Doch auch andere Kompositionen aus vergangener Zeit wie einige der „Pocket Symphonies“ sind wieder zu hören, verrät Helbig im Gespräch mit dieser Zeitung.

Begleitet wird der gebürtige Eisenhüttenstädter, dessen Kompositionen und Performances weltweit gefragt sind, vom Forrklang Quartett, einem klassischen Klavierquartett. Instrumental ist es besetzt mit Cello, Violine, Piano und Bratsche. Helbig selbst legt Klangteppiche mit Synthesizern und Vibrafon.

Wurden die „Pocket Symphonies“, jene kurzen, maximal sechs Minuten langen Stücke, zunächst mit philharmonischen Mitteln aufgenommen und gespielt, bleibt Helbig ein Wanderer zwischen den Welten – zwischen elektronischer und klassischer Musik. Aber auch Pop scheut er nicht.

Diese unaufgeregte Haltung, dieses lässige Zwischen-den-Fronten-stehen, mit der er die Kugeln der musikalischen Schubladen-Krieger abprallen lässt, macht ihn für andere Musiker interessant. Mit den Pet Shop Boys füllte er die Royal Albert Hall in London, mit Rammstein verbindet ihn eine gelegentliche, aber anhaltende Zusammenarbeit. Star-Cellist Jan Vogler hat vor Kurzem drei seiner Lieblingskomponisten um eine Komposition gebeten. Helbig ist einer von ihnen. Die Uraufführung wird im Mai 2019 sein.

„Ich denke nicht an elektronische Musik, wenn ich komponiere“, sagt Helbig. Sie sei ihm eher das Handwerkszeug, das er für seine Kompositionen brauche. Ob diese düsterer geworden seien seit den „Pocket Symphonies? „Das nicht unbedingt, aber der Zustand der Welt könne ja keinen kaltlassen, sagt er.

Seine Sorgen sind unter anderem in das monumentale Chorwerk „I Eat The Sun And Drink The Rain” eingeflossen – neue politische Unsicherheiten und die Zerstörung der Umwelt. Beeindruckende Videoinstallationen sind oft Teil seiner Aufführungen. Das neue Programm konzentriert sich ausschließlich auf die Musik und setzt nur sparsame Lichtstimmungen ein. „Aber ich gehe nicht auf die Bühne, um Traurigkeit zu verbreiten“ sagt Helbig. Doch niemand könne sich vorstellen, dass unsere Welt in 100 Jahren noch genauso aussehen werde wie heute. „Ich mache mich nicht zum Gegenstand der Kunst, aber ich reflektiere, was ich sehe.“ Die Frage, was der Einzelne tun kann, wird für ihn immer wichtiger. Der einzelne Mensch ist nicht unbedeutend, er fühle sich nur oft so.

Manchmal ist Helbig, der in Dresden wohnt, in seiner Heimatstadt Eisenhüttenstadt anzutreffen. Das ist für ihn wie eine Rückkehr in die Kindheit, die er hier verbrachte, im Neubau wohnte und als Schüler im Jugendklub Schlagzeug spielte. Dann übernachtet er im Haus seiner Eltern, viele andere Orte seiner Kindheit sind längst abgerissen. Hier sucht er Ruhe und findet sie. Er komponiert und bereitet die nächsten Tourneen vor. In wenigen Wochen geht es nach Kanada und anschließend nach Luxemburg.

Es bleibt wohl ein Geheimnis des Veranstaltungsbetriebes: warum ein international renommierter Musiker in seiner brandenburgischen Heimat – mit Ausnahme eines Konzertes in Eisenhüttenstadt im Jahre 2014 – kein Konzertangebot erhält. In Cottbus und Frankfurt wären sogar die Orchester schon da.

Sonntag, 20 Uhr: Scope Festival, Volksbühne, Berlin-Mitte, Tickets: www.volksbuehne.berlin