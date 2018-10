MOZ

Mönchwinkel (MOZ) Es kommt eher selten vor, dass es bei der Feuerwehr brennt. Am Wochenende war es allerdings so. In Mönchwinkel, Landkreis Oder-Spree, ist am Sonnabendmorgen ein Brand ausgebrochen, wie die Polizeidirektion Ost mitteilt.

Durch einen Zeugen wurde gegen 10.15 Uhr mitgeteilt, dass aus dem Gebäude Qualm dringt. Durch hinzugezogene Rettungskräfte konnte der Brand im Inneren gelöscht werden. Dabei entstand ein Schaden von rund 60.000 Euro. Die Brandursache wird durch die Polizei noch ermittelt. Eine Strafanzeige wurde ebenfalls aufgenommen.