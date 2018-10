MOZ

Fürstenwalde Zu einer gefährlichen Körperverletzung in einem Asylbewerberheim ist es bereits Freitagabend gegen 22.15 Uhr in Fürstenwalde gekommen. Nachdem ein 27-jähriger Syrer mit einem 24-jährigen Landsmann in der Asylbewerberunterkunft in einen Streit geraten war, versuchte ein 39-jähriger Iraker zu schlichten.

Daraufhin nahm der 27-Jährige einen Topf mit heißem Wasser und schleuderte diesen in Richtung des Irakers. Dieser erlitt dabei schwere Verbrennungen und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Gegen den Syrer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.