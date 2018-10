Slubicer wählen neuen Bürgermeister

MOZ

Frankfurt (Oder)/Slubice Frankfurts Nachbarstadt steht ein langer Wahlsonntag bevor. Die Kommunalwahllokale sind von 7 bis 21 Uhr geöffnet. Vier Kandidaten wollen Nachfolger des Slubicer Bürgermeisters Tomasz Ciszewicz werden.

Um den „Chefsessel der Gemeinde“ kämpfen am Sonntag in Słubice vier Personen, wie Beata Bielecka, die Sprecherin der Stadt, schreibt. Mariusz Dubacki, Maja Pszczołowska-Mizerska, Mariusz Olejniczak und Tomasz Pisarek wollen Bürgermeister werden. Einer von ihnen wird die Nachfolge von Tomasz Ciszewicz antreten, der seit 2010 Słubicer Bürgermeister war. Neu ist, dass die Amtszeit nun fünf statt vier Jahre beträgt.

„Ich interessiere mich nicht für die Wahl“, sagt eine Frau am Freitag in Słubice. Andere verweisen darauf, dass sie mit Politik nichts am Hut hätten. Zwei Männer sind dann aber doch gewillt, sich zu äußern. „Wollen Sie wissen, wer die Wahl gewinnt?“, fragt einer von ihnen, Rafał. „Mariusz Olejniczak.“ Er sei „in Ordnung“, sagt der 34-Jährige und erklärt, dass der Kandidat – Manager in einem kommunalen Dienstleistungsunternehmen und Stadtverordnetenvorsteher – sein Chef ist.

Neben ihm sitzt Ryszard, der seinen Nachnamen ebenfalls nicht verraten will. Der 44-Jährige erhofft sich von der Wahl, dass die Promenade schöner wird, so wie die Uferpromenade an der Warthe in Gorzów. Außerdem sei die Umgehungsstraße ein wichtiges Thema.

Das sieht auch Grazyna W. so. Denn gerade an den Wochenenden sei der viele Verkehr „eine Katastrophe“. „Das sagt jeder“, meint die 53-Jährige. Sie hofft außerdem, dass sich die deutsch-polnischen Beziehungen nach der Wahl weiterentwickeln. Der neue Bürgermeister könne das ruhig unterstützen, etwa mit noch mehr gemeinsamen Sportwettbewerben. „Oder mit Integrationspartys“, sagt Kollegin Monika. Beide arbeiten auf dem „kleinen Markt“ in der Ul. Chopina. „Das ist der älteste Bazar hier, seit 25 Jahren“, erzählen sie. Das Gelände gehöre der Gemeinde, deshalb wünschen sie sich, „dass der zukünftige Bürgermeister uns nicht vergisst“, weiter in den Markt investiert.

Mariusz Olejniczak habe Andeutungen in diese Richtung gemacht, sagen sie. Außerdem, wie die Zeitung „Gazeta Lubuska“ in dieser Woche schrieb, steht der Bau eines Spielplatzes hoch oben auf seiner Liste, sollte er Bürgermeister werden; außerdem ein Bürgerbudget. Das ist auch Mariusz Dubacki ein Anliegen, wie er unterstreicht. Am wichtigsten sei ihm die Umgehungsstraße. Maja Pszczołowska-Mizerska spricht von einer guten Zusammenarbeit mit den Słubicern. Das drittwichtigste Ziel für Tomasz Pisarek ist eine zweite Brücke über die Oder. Priorität hätten aber der Bau einer Umgehungsstraße und einer Schwimmhalle. Auf Nachfrage informiert Beata Bielecka, dass jeder der Kandidaten eine Schwimmhalle bauen will.

Gewählt werden außer dem Bürgermeister die 15 Stadtverordneten, der Kreistag und die Vertreter im Woiwodschaftsparlament.