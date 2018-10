Deutscher Europa-Staatsminister: „Polen muss EU-Werte einhalten“

Dietrich Schröder

Berlin/Warschau (MOZ) Von Stefan Kegel

und Dietrich Schröder

Der Europa-Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), hat Polen zur Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien aufgerufen. „Es darf bei allem Willen der EU-Staaten, so eng wie möglich mit Polen zusammenzuarbeiten, keinerlei politische Rabatte bei der Rechtsstaatlichkeit geben“, sagte Roth im Interview mit dieser Zeitung.

Roth begrüßte eine aktuelle Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg, der am Freitag einstweilig angeordnet hatte, dass Warschau die umstrittene Zwangspensionierung von Richtern seines Oberen Gerichtshofs stoppen muss. Diese Zwangspensionierung politisch unliebsamer Richter war ein Teil der umstrittenen Justizreform des Nachbarlands, wegen der die EU-Kommission ein Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit nach Paragraph 7 des EU-Vertrags gegen Polen eingeleitet hatte. Auch die Klage beim EuGH hat die EU-Kommission eingereicht.

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hat bisher lediglich eine genaue Analyse der Gerichtsentscheidung angekündigt. Der politische Fokus lag am Wochenende im Nachbarland auf den Regionalwahlen, bei denen am Sonntag mit einer Machtausweitung der national-konservativen Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) gerechnet wurde. Da die Wahllokale bis 21 Uhr geöffnet waren, wird erst heute mit verlässlichen Ergebnissen gerechnet.

Michael Roth gab sein Interview auch im Vorfeld des Deutsch-Polnischen Forums in Berlin, an dem ab heute Abend zahlreiche Vertreter aus der Politik und den Zivilgesellschaften beider Länder teilnehmen werden. Am Dienstag wollen dort auch die beiden Staatspräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Andrzej Duda über die aktuellen Beziehungen diskutieren.

„Es gibt in Polen eine sehr engagierte, kritische Zivilgesellschaft“ und „viele Menschen, die auf der Straße gegen Entscheidungen der polnischen Regierung protestiert“ hätten, streicht der SPD-Politiker Roth heraus und fügt hinzu: „Wir sollten nicht den Fehler machen und ein Land mit seiner Regierung gleichsetzen.

Zugleich plädiert er für mehr deutsches Verständnis gegenüber dem polnischen Standpunkt in strittigen Fragen, etwa dem Bau der russisch-deutschen Erdgaspipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee. „Da reicht es von unserer Seite nicht zu betonen, dass es sich dabei um ein rein privatwirtschaftliches Projekt handelt“, sagt der aus Hessen stammende Politiker.

Gerade im Umgang mit Russland gebe es in Polen eine Grundangst im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung. „Es darf nie wieder der Eindruck entstehen, Deutschland würde mit Russland einen Deal zulasten Dritter machen“, so Roth. Auch hätten viele Menschen im Westen lange nicht verstanden, dass die lange von Moskau dominierten Staaten im östlichen Mitteleuropa „ein sehr emotionales Verhältnis zu ihrer nationalen Souveränität haben“.

(Interview Seite 4)