Reisende stehen plötzlich ohne Fahrer da

Roland Becker

Oberhavel (HGA) Im Baustellenbereich der Autobahn A10 ist es am Freitag gegen 12.50 Uhr zu einem Unfall zwischen dem Autobahndreieck Oranienburg und der Anschlussstelle Öberkrämer in Fahrtrichtung Oranienburg gekommen. Auf den verengten Fahrspuren kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen einem Reisebus und einem Fiat. Die Schuldfrage konnte vor Ort nicht geklärt werden. Allerdings stellte die Polizei fest, dass der 38-jährige Fahrer des Busses längst hätte seinen Führerschein bei der Polizei in der Hauptstadt hätte abgeben müssen. Gegen ihn war ein zweimonatiges Fahrverbot verhängt worden. Die Polizei zog den Führerschein daher sofort vor Ort ein. Da dem Bus damit der Fahrer abhanden gekommen war, mussten die 45 Fahrgäste darauf warten, bis das zuständige Verkehrsunternehmen einen Ersatzfahrer aufgetrieben und diesen zum Unfallort auf der Autobahn gebracht hatte.