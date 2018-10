Elegant Strippen gezogen

Andrea Linne

Schönow (MOZ) Sie wolle nicht mehr antreten, sagt sie leise, auch wenn ihr dieser Satz schwer fällt. „Es sollen mal junge Leute ran“, glaubt sie ihren Worten kaum. Die Mutter dreier Söhne und Großmutter dreier Enkel weiß aber, ihre Kraft ist endlich. „Richtig rein will mir das noch nicht in den Kopf“, sagt sie schelmisch.

So ist es denn Bernaus Bürgermeister André Stahl (Linke), der ihr die Tränen dann doch in die Augen treibt. Elegant habe Reimann die Strippen gezogen. Gemeinsam mit dem Ortsbeirat sei es ihr gelungen, „ohne viel Theater“ oder „großen Pathos“ Schönow weiterzuentwickeln: Schule, hochmoderne Kita, neue Feuerwehr oder Kunstrasenplatz für den Sportverein, Dorfgemeinschaftshaus und Bibliothek – alles das habe Schönow in den zurückliegenden Jahren weit vorangebracht. „Sie wissen, was Sie an ihr haben“, sagte Stahl in die Runde mit mehr als 120 Frauen und Männern in der Schulmensa. Allesamt aktive Mitstreiter in Vereinen und Gruppierungen. Nun müsse der Ort weiter zusammenwachsen, eine Gemeinschaft bilden. Die Sanierung des letzten Abschnitts der Bernauer Chaussee stelle zwar einige Gemüter auf eine harte Probe. „Aber der Straßenbau ist wichtig“, macht Reimann schnell klar.

Dass es um sie geht, ist der bescheidenen früheren Indus­triekauffrau fast peinlich. Schnell rückt sie den Anlass der Veranstaltung zurecht und lädt die Ehrenamtlichen ans Büfett ein. Gemeinsam soll gefeiert werden. Sie dankt allen, ohne jemanden würdigen zu wollen. Doch dann läuft der 67-Jährigen Dieter Hoffmann in die Arme. Der 68-Jährige ist seit 50 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Schönow und gehört noch zur Ehrenabteilung. „Er ist ein Urgestein“, lacht die Ortsvorsteherin und begrüßt den Schönower ganz besonders warmherzig.

Für Oberlöschmeister Bodo Zwirz hat sie sogar noch ein paar Blümchen. Der 60-Jährige hält die Fäden beim Heidefest in der Hand und gehört ebenfalls zur aktiven Garde des mehr als 6000 Einwohner zählenden und damit größten Bernauer Ortsteils. Ob Irina Zanzig, die als Übungsleiterin der Gymnastikgruppe bei Rot-Weiß Schönow Frauen trainiert, oder die Mitstreiter im Ortsbeirat – alle sind sie zusammengekommen, um einmal alle Arbeit zu vergessen.

Dafür sorgt auch die Bernauer Band Sowieso, die neben der Musik von Andrea Berg bis ZZ-Top noch einige Originale wie Udo Lindenberg persifliert. Es wird getanzt und vor allem geklönt. Viele haben sich seit Langem nicht gesehen, Themen gibt es genug. Der Ortsbeirat mit Stellvertreter Ulf Blättermann, Christina Dyhr, Ralf Lanke, Hans Link, Peter Mauritz, Rolf Brunssen, Harald Ueckert und Lothar Wernicke wird weiterarbeiten mit Adelheid Reimann. Bis zur Kommunalwahl im Mai. „Uns ist die Sache immer wichtiger als die Partei“, stellt Blättermann fest. Adelheid Reimann ergänzt: „Wir sind eine große Familie.“ Auch Vereine, die wie der Kleeblattverein ihre Auflösung erleben müssen, weil Nachwuchs fehlt, der Verantwortung übernimmt, sind gekommen. Ob Kita, Sport, Kultur oder Senioren – sagt Adelheid Reimann: „Ich hoffe, dass wir uns weiterentwickeln und niemanden vernachlässigen. Das geht nicht ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer. Sie machen unsere Gemeinde schön.“