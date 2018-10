Auf das Superwahljahr eingeschworen

Andrea Linne

Bernau/Eberswalde (MOZ) Von Andrea Linne

„Es fällt mir schwer, das Amt abzugeben“, betonte Kurth, nachdem zuvor einige Genossen geehrt worden waren, darunter Claus Hopke für 65 Jahre Mitgliedschaft in der Partei.

Nicht sehr zahlreich war die Runde. Für die Vorstandswahl schrammte der Parteitag an der Hürde zur Beschlussfähigkeit vorbei. Doch es ging gut: Der neue Vorsitzende heißt Martin Ehlers. Kurth indes versprühte Optimismus und schwor die SPD auf das Superwahljahr 2019 ein. Gemeindevertreter, Kreistags- und Europaabgeordnete, Bürgermeister von Ahrensfelde, Schorfheide, Wandlitz und Werneuchen werden im Mai, der Landtag im September gewählt. „2019 wird ein extrem hartes Jahr, wir dürfen uns nicht schonen“, rief Daniel Kurth den Anwesenden zu. 336 SPD-Mitglieder in elf Ortsvereinen gibt es im Barnim, davon 83 Frauen. Nur 17 Prozent sind unter 35 Jahren. Die Große Koalition auf Bundesebene habe einige Mitglieder vergrämt. „Populisten versuchen zudem, unsere ureigensten Themen zu besetzen, wie zum Beispiel die Rente. Das dürfen wir nicht zulassen. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität – das sind unsere Grundwerte“, mahnte Kurth.

Mit 36 von 39 Stimmen wurde Martin Ehlers neuer Vorsitzender der SPD im Barnim. Der 31-jährige Finowfurter arbeitet im Familienbetrieb, einer Fahrschule, ist ledig und setzt auf Digitalisierung und mehr Öffentlichkeitsarbeit. Wenn sich am 24. November der Unterbezirk und die Kreistagsfraktion der Partei in Eberswalde zur Klausur treffen, sollen Eckpunkte des Wahlprogramms für die Kommunalwahlen schon stehen. „Wir müssen einiges verbessern“, so der neue Unterbezirksvorsitzende. Im Januar sei ein Parteitag geplant, dann sollen die Listenplätze für die bevorstehende Kreistagswahl vergeben werden. Ein Termin ist noch nicht festgelegt.

Mit den neuen stellvertretenden Vorsitzenden Rica Eller vom Ortstverein Bernau und Hardy Lux aus Eberswalde sowie den Beisitzern Cassandra Lehnert (40, Bernau), Henrike Blaum (29, Bernau), Richard Bloch (34, Eberswalde), David Kenzler (29, Biesenthal), Stefan Schmiedel (23, Eberswalde), Jörg Zaumseil (29, Eberswalde) und Sascha Glück (33, Finow) sowie dem Kassierer Heiko Schult steht Ehlers eine junge, engagierte Mannschaft im Vorstand zur Seite. Einige der Mandatsträger wurden in Abwesenheit bestimmt.

Während der Tagung meldeten sich einige SPD-Mitglieder zu Wort. Stefan Zierke, Bundestagsabgeordneter und Staatssekretär in Berlin, versprühte Enthusiasmus. Er sprach von „harter sozialpolitischer Arbeit“, die nötig sei und „direkter Ansprache der Menschen“. Der Panketaler Uwe Voss resümierte wichtige Ergebnisse aus dem Kreistag Barnim. Weil der Vorsitzende der SPD-Fraktion Torsten Jeran fehlte, hob Voss neben dem Teilhabeplan auch den Doppelhaushalt 2018/19 hervor, mit dem Millionen Euro in Schulen und ländliche Infrastruktur fließen würden. Gegen viele Kritiker hinweg habe man die Gründung der Kreiswerke vollzogen, die wesentliche Impulse zur erneuerbaren Energie-Strategie geben sollen.

Kritisch merkte Petra Lietzau als Vositzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) an, dass Mitstreiter fehlten und Strukturen Richtung Uckermark zu weit gefasst seien. Das Thema Windkraft gehöre auf die Tagesordnung. Der Panketaler Maximilian Wonke sah es so: „Mir ist jedes Windrad lieber als die Flächenvernichtung bei der Braunkohle.“