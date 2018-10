Torte und Turnier für Turm

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Von der einstigen Trinkwasserversorgungsstelle des Messingwerks zum Regionalmuseum. Die Geschichte vom Finower Wasserturm wird nun seit 100 Jahren geschrieben. Enthusiasten sorgen für ihre Weiterführung. Die Feier am Sonnabend unterstreicht auch ihren Verdienst.

Während unter knallendem Feuerwerk die Eberswalder Warriors das Spielfeld des nahe liegenden Sportplatzes stürmen, nehmen die Feierlichkeiten am Finower Wasserturm gerade Fahrt auf. Bürgermeister Friedhelm Boginski schneidet unter Geburtstagsmusik eine riesige Torte in Form des Wasserturms an. Es dämmert bereits, als Pyrotechniker den Aussichtsumlauf für Besucher sperren, um alle Vorbereitungen für das abendliche Feuerwerk zu treffen.

Die Festveranstaltung zum 100. Turmgeburtstag geht Hand in Hand mit dem Barnim Bowl, bei dem am Sonnabend die Eberswalder Warriors auf die Berlin Knights getroffen sind. Gut 800 Menschen tummelten sich auf dem grünen Rasen, zunächst zum Spiel, dann zur anschließenden Party.

Der Finower Wasserturm, ein Bauwerk aus gelbem Backstein und quadratischem Grundriss (Architekten Paul Mebes) gilt als Wahrzeichen des Eberswalder Ortsteils. Der Förderverein „Finower Wasserturm“ und sein Umfeld, 2003 gegründet und heute 30 Mitglieder stark, setzt sich nicht nur für seine Sanierung ein, sondern öffnet den Turm, der seit vielen Jahren schon im Eigentum der Stadt Eberswalde ist, drei Tage in der Woche für Besucher. Heute habe der Turm einen geschichtserhaltenen Wert. Hinzu komme seine architektonische Einzigartigkeit, sagt Vereinsmitglied Karl-Dieter Laffin.

Inmitten der Messingwerksiedlung gelegen, hat man in 44 Meter Höhe einen guten Ausblick auf Finowfurt, Lichterfelde, den Flugplatz Finow und mehr. Durch die Höhe, aus der das gefilterte Wasser von oben wieder hinabfiel, konnte ein Druck von 3,5 Bar erzeugt werden.

Gebaut wurde etwa eineinhalb Jahre an dem vierfüßigen Bauwerk. Im November 1918 war der Wasserturm baulich zwar fertiggestellt, Fotoaufnahmen und Besucheraussagen beweisen aber, dass das Geländer am Umlauf noch fehlte. Ein genaues Datum der Fertigstellung lässt sich also nur schwer ermitteln. Für den Verein Grund, das Jubiläum über das gesamte Jahr 2018 zu feiern. Mit Inbetriebnahme des Neuwerks ging der Turm 1920 ans Netz, versorgte dann Hirsch-, Kupfer- und Messingwerk. 1945 sollte er eigentlich durch die Nazis gesprengt werden, was der Soldat Gerhard Kessler aber nicht tat.

Bis 1964 war die Trinkwasserversorgung durch den Turm gesichert. Dann entstand das Finower Wasserwerk. Der Turm ging vom Netz. Bis nach der Wende stand er leer. Inzwischen hatte der Turm trotz kleinerer Reparaturen stark unter Frost- und Witterungsschäden zu leiden. Arnold Kuchenbecker motivierte nach 1990 ehemalige Walzwerker und Bürger zur Rettung des Wasserturms. Darunter war auch Otto Baaz (74), dessen Familie etwa seit 1625 in Finow heimisch ist. Schon als Kind nutzte er die Gelegenheit, den Turm heimlich zu besuchen. Er erinnert sich noch gut, wie man erstmals Leute durch den Turm führte. Wegen der starken Schäden trugen Besucher am Anfang sogar Arbeitsschutzhelme.

2003 bis 2007 fand die große Sanierung statt. Wo damals der Wasserbehälter war, findet sich heute eine Ausstellung mit geschichtlichem Schwerpunkt. Im Mai 2011 konnte durch den Bau eines Fahrstuhls auch Barrierefreiheit hergestellt werden. Heute begrüßt der Verein durchschnittlich 3000 Besucher im Jahr. Ohne Besucher kann der Verein den Turm nicht offen halten, sagt Heiko Schult. „Wenn man sich umschaut, weiß man, dass sich alle Arbeiten gelohnt haben“, so der Vorsitzende des Fördervereins. In der Begeisterung der Besucher liege die Berechtigung des Wasserturms als Wahrzeichen. Die versuche man mit wechselnden Veranstaltungen aufrechtzuerhalten.

Die Saison endet in diesem Jahr mit einer Halloween-Party für Kinder. Dann darf im Museum ausnahmsweise mal gelärmt werden, um böse Geister zu vertreiben, sagt Schult.