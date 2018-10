Nachtschwärmer im Chemielabor

Daniela Windolff

Schwedt (MOZ) Zur 10. Langen Nacht der Ausbildung strömten über 1000 Besucher in die Schwedter PCK-Raffinerie. Vor allem junge Leute nutzten die Gelegenheit, in unterhaltsamer Atmosphäre das größte Industrieunternehmen der Region und seine Ausbildungsberufe kennenzulernen.

Freitagabend gehen alle Lichter an. In Scharen strömen fröhliche junge Menschen herbei, folgen der Musik und dem ausgelassenen Gewimmel. Doch es ist keine Tanzparty, die wie ein Magnet zieht. Es ist eine Ausbildungsmesse der besonderen Art. Bereits zum 10. Mal lädt die PCK Raffinerie in Schwedt zur Langen Nacht der Ausbildung ein und macht Berufsorientierung und Fachkräftegewinnung zu einem beeindruckenden Event, das wieder über 1000 Besucher aus der ganzen Uckermark und aus angrenzenden Regionen anzieht.

Das Chemiewerk als eines der größten Industrieunternehmen Brandenburgs wirbt mit einem attraktiven Programm junge Menschen, die hier in eine gute Ausbildung und sichere berufliche Zukunft starten können, statt in andere Regionen Deutschlands abzuwandern. Der Glanz der Tausend Lichter auf den Türmen bei der nächtlichen Busrundfahrt durch die PCK-Stadt, die Musik auf der Programmbühne und die spannenden Aktionen, vom Gewinnspiel bis Fotoshooting, sind dafür nicht nur betörender Schein. Dahinter steht ein solides Konzept mit zukunftssicheren Arbeitsplätzen, guter Bezahlung und sozialer Fürsorge. Das bestätigen Oliver Barth und Tim Dongowski. Die jungen Männer im zweiten Ausbildungsjahr absolvieren hier ein duales Ingenieurstudium für Maschinenbau. „Es ist anfangs zwar anstrengend, Ausbildung und Studium parallel zu meistern, aber wir werden von der PCK super unterstützt. Die Standards sind hier im Vergleich zu anderen Unternehmen, die wir in der Ausbildung kennenlernen, sehr hoch, sowohl was die Qualität und die Sicherheit betrifft, als auch was die Ausstattung und die modernen Arbeitsmittel angeht, und nicht zuletzt die Vergütung“, erzählt Oliver Barth. Als Anreiz, nach dem dualen Bachelorstudium gleich den Masterstudiengang als Vollzeitstudium anzuhängen, unterstützt PCK die Studenten mit einem Stipendium und der Aussicht auf Übernahme nach dem Abschluss.

Die guten Jobchancen sind auch ein Grund, weshalb Xenia Brix eine Ausbildung zur Chemikantin im PCK begonnen hat. Die 16-jährige Schwedterin hatte als Schülerin bei einer Langen Nacht der Ausbildung das Unternehmen kennengelernt und bereits seit der 9. Klasse in der Chemie-AG im PCK mitgearbeitet. So konnte sie schon frühzeitig in den Beruf schnuppern.

Xenia und auch Oliver und Tim führen nun als Azubis selbst Schüler und Eltern zur Langen Nacht der Ausbildung durch die Labore und Ausbildungskabinette, berichten von persönlichen Erfahrungen und beantworten alle Fragen, von den Leistungsanforderungen über den Tagesablauf bis zur Höhe der Vergütung. Es ist Tradition, dass zur Ausbildungsnacht Azubis die Ansprechpartner vor Ort sind, die auf Augenhöhe die Besucher führen und ihnen bei der Suche nach dem passenden Beruf Tipps geben.

Vincent Bernott ist erst elf Jahre alt, will aber trotzdem schon ganz genau wissen, was im PCK abläuft, schließlich arbeitet sein Papa seit Kurzem hier als Anlageningenieur. Die Nacht der Ausbildung sei eine willkommene Gelegenheit, dem Sohn das Unternehmen und den Arbeitsplatz einmal ganz echt zu zeigen, freut sich Marcel Bernott. „Ich finde es voll spannend, vor allem die Experimente und das Ergometerfahren“, schwärmt Vincent. Zu Letzterem laden übrigens die Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel und Jan Vandrey ein. Doch nicht nur künftige Schulabgänger nutzen die Nacht der offenen Türen. Nadine und Robert Ziemann-Schmidt aus Pinnow haben mit ihren vier Kindern Robert (10), Rosalie (6), Ronny (4) und der neugeborenen Roxy einen Familienausflug ins PCK gemacht. „Wir kommen immer wieder gern hierher und sind begeistert, weil es tolle, kinderfreundliche Aktionen gibt und alles sehr interessant ist“, schwärmt Mama Nadine. Höhepunkt für alle ist die Busrundfahrt über das große Werksgelände im abendlichen Lichterglanz. Und wer weiß, vielleicht hält die Begeisterung fürs PCK ja bei einem der Kinder bis zur Ausbildungsplatz-suche an.