Rath mit Auftritt der Not-Elf zufrieden

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Fußball-Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt muss sich zu Hause mit einem 0:0 gegen Grün-Weiß Lübben begnügen. Dabei hatte Interimstrainer Harry Rath einige Stammspieler zu ersetzen.

Bereits in Seelow hatte der langjährige Trainer Harry Rath den kurzfristig dienstlich verhinderten Trajner Andreas Schmidt ersetzen müssen und mit einem unerwarteten Sieg die Serie von vier Niederlagen gestoppt. Nun nahm Schmidt wie langfristig vorgesehen seinen zweiwöchígen Urlaub und die Chancen für Rath, eine Erfolgsserie aufzubauen, schienen gut. Schließlich erwarten die Eisenhüttenstädter mit Grün-Weiß Lübben und dem Schlusslicht SV Falkensee-Finkenkrug zwei im unteren Tabellenviertel platzierte Mannschaften. Doch im Heimspiel gegen die Lausitzer schien sich vieles gegen Rath verbündet zu haben. Ihm fehlten acht Stammspieler. Zuletzt hatten Michel Becker aus privaten Gründen und wegen Erkältung der in Seelow gerade erst reaktivierte André Beuthel gepasst.

So musste sich der mit vielen jungen Spielern besetzte FC Eisenhüttenstadt erst einmal finden. Die Gäste dominierten in der ersten Viertelstunde die Partie, aber ihren Angriffen fehlte die Präzision. Die Gastgeber kamen nach einer Viertelstunde besser in das Spiel, ohne jedoch torgefährlich zu sein. So hatte sich der lauffreudige Hermann Wamba Tsafack war auf der rechten Seite durchgesetzt und waren im Zentrum zwei Mitspieler mitgelaufen, doch sein ungenaues Zuspiel landete bei einem Lübbener Abwehrspieler. Distanzschüsse mussten bei den Eisenhüttenstädtern herhalten. Am besten sah dabei Nico Fischer in der 27. Minute aus, als er es aus 35 Metern mit einem Heber über den weit aus seinem Tor herausgeeilten Niklas Kopsch probierte. Der Ball strich knapp über das Tor.

Nach der Pause die Gastgeber auch spielerisch besser, doch die Lübbener ebenfalls mit mehr Zug zum Tor. So probierte es gleich nach Wiederanpfiff Lucas Albrecht aus der Distanz, FCE-Torhüter Martin Stemmler ließ den scharfen Schuss prallen, ein Mitspieler klärte den Abpraller. Wenig später eine weitere Hiobsbotschaft für Rath, Abwehrspieler Tobias Perlwitz war die Kniescheibe herausgesprungen. Allerdings kam die erneut umgestellte Eisenhüttenstädter Abwehr nach der Pause nicht mehr ganz so oft in Gefahr, da die Gastgeber zunehmend das Spiel an sich rissen. Allerdings war Stemmler weiterhin gefordert. So musste er bei einem tückischen Freistoß-Aufsetzer von Wesslen Savaris Lopes klären (64.), eine sich unerwartet aufs Tor senkende Bogenlampe von Hans Leupold über das Quergestänge boxen (69.), aus vier Metern einen Schuss von Savaris Lopes abwehren (70.) und gegen den eingewechselten Peer Gülzow klären (89.).

Auf der anderen Seite agierte besonders nach der Pause der laufstarke Eisenhüttenstädter Hermann Wamba Tsafack im Mittelfeld sehr auffällig. „Wenn er bloß nicht so torungefährlich wäre, ich habe ihm schon einen Eisbecher für seinen ersten Treffer versprochen“, erklärte Rath nach dem Spiel. Dabei wird er besonders an die Spielszene in er 80. Minute gedacht haben, als er aus Nahdistanz Kopsch anschoss. Gute Offensivszenen besaß auch Stürmer Georges Florent Mooh Djike, doch er blieb jeweils zweiter Sieger gegen den Lübbener Schlussmann.

Letztlich war mit dem Punkt angesichts der massiven Besetzungsprobleme Rath mehr zufrieden als sein Trainer-Kollege Thomas Schmidt. Der Gäste-Trainer hatte es vor allem bedauert, dass sein Team aus der überlegen gestalteten Anfangsviertelstunde zu wenig gemacht habe, in der er drei klare Torchancen für sein Team gesehen hatte. Nach der Pause sei seine Mannschaft nicht mit der Fünferkette der Gastgeber klar gekommen und hätten beide Kontrahenten jeweils 100-prozentige Torchancen besessen, bei denen die jeweiligen Schlussmänner gut reagiert hätten. Harry Rath indes sprach von einem „0:0 der besseren Sorte. Wir haben hüben wie drüben rassige Zweikämpfe gesehen, jeder besaß Chancen. Angesichts unserer Besetzung, es hat doch einiges an Qualität gefehlt, bin ich mit dem Resultat zufrieden, auch mit dem Auftritt der Mannschaft.“ Dem zuletzt umstrittenen Torwart Stemmler attestierte Rath eine starke Leistung. Er hofft, dass Stemmler trotz der anstehenden Entbindung seiner Frau auch am Sonnabend halten wird.

Während die Eisenhüttenstädter voraussichtlich einige Wochen auf Perlwitz verzichten müssen, ist im Heimspiel gegen das Schlusslicht SV Falkensee-Finkenkrug damit zu rechnen, dass einige gestandene Spieler wie Beuthel und Becker zur Verfügung stehen. Leise Hoffnung hat Rath für diese Partie, die der Gastgeber vor Jahresfrist mit 0:10 verloren hatte, auch beim Kapitän Mariusz Wolbaum. Wegen Schiedsrichterbeleidigung im Pokalspiel der Zweiten in Vogelsang ist er für zwei Partien gesperrt wurde. „Die Zweite spielt bereits am Freitag. Da er die Rote Karte für ein Spiel in der Zweiten erhalten hat, ist er vielleicht am Sonnabend bereits wieder spielberechtigt. Da müssen wir schauen, doch ich plane erst einmal ohne ihn.“