Spaß für Zwei- und Vierbeiner

Jörg Kühl

Beeskow Von Jörg Kühl

Mehr als 1000 Gäste haben am Tag des Hundes den Awo-Erlebnishof besucht. Es gab ein buntes Programm mit Schönheitskür, einer Vorführung von Therapiehunden, kostenlose tierärztliche Untersuchungen, Hundesalon und viele andere Attraktionen.

Bei der Schönheitskür der Hunde, die die Organisatoren lustigerweise „Catwalk“ nannten, waren viele, zum Teil aufwendig herausgeputzte Hunde zu bewundern. So wie die Airedale-Terrierdame Masha. Ihre Halterin Heidi Reißmann aus Müllrose demonstrierte, wie man das Fell mit Hilfe verschiedener Kämme pflegt. Ein Hingucker war auch der Großpudel Karlo, den Birgit Goedt aus Rauen zum Schönheitswettbewerb mitgebracht hatte.

Auch einige Kinder beteiligten sich mit ihren Tieren. So wie Montaine Kuß aus Leißnitz und ihre Freundin Johanna (beide 12). Die Mädchen führten ihre Dackel-Yorkshire-Damen Dobby und Luca vor. Montaine hat Dobby sogar einige Kunststücke beigebracht. So erhebt der kleine Hund zeitgleich mit seiner Halterin seine Pfote, sodass es wie „Shakehands“ aussieht.

Claudia Tschierschky ist mit ihrer Tochter Hannah (6) und deren Freundin Vanessa (8) zum Gucken gekommen. Hannah wünscht sich sehnlichst einen Hund. Wohl auch, weil ihre Freundin viel Lustiges von ihren beiden Labradoren zu berichten weiß. Nachdem der Hunde-“Catwalk“ zuende war, führte die Hundeschule „Little Big Dogs“ aus Berlin Therapie-Begleithunde der Rasse „Elo“ vor. Die Hundeschau wurde vom Club für Rassehunde Berlin-Brandenburg organisiert.

Wer wollte, konnte sein Tier kostenlos von Tierärztin Denise Pohl aus Teltow untersuchen lassen. Davon machte Martina Krause aus Beeskow Gebrauch. Sie war mit ihren Kindern Marie (14) und Diego (6) nebst dem Jack-Russel-Terrier Lilly zum Awo-Hof gekommen. Nach gründlicher Untersuchung stand fest: „Lilly muss kürzer treten, sie hat ein wenig zu viel auf den Rippen!“ Simone und Jörg Kupke nutzten die Anwesenheit der Veterinärin, um ihre einjährige Schäferhündin Bella unter die Lupe nehmen zu lassen. Die Beeskower haben das Jungtier noch nicht lange, denn vor wenigen Monaten ist ihre 12 Jahre alte Schäferhündin Kira gestorben. „Wir hatten uns entschlossen, wieder einen Schäferhund anzuschaffen“, so Simone Kupke.

Das gesamte Gelände des Awo-Erlebnishofes war voller Angebote für Zwei- und Vierbeiner. So konnte der Schulbienenstand des Beeskower Imkervereins besichtigt werden. Daneben waren die langhalsigen Wollknäuel von Alpaka-Islands“ zu bewundern. Erstmals dabei war „Schnieke Schnauze“, ein Schönheitssalon aus Erkner, der auf Hunde spezialisiert ist.

In der Schäferei-Erlebniswelt, ein Gebäude auf dem Awo-Hof, der ein Museum zur Geschichte der Schafhaltung enthält, konnte man altehrwürdige Handwerkstechniken kennenlernen. Anneliese Bülow aus Neuendorf saß am Spinnrad und zwirbelte feine Wollfäden. Die Wolle stammt von Schafen, die tatsächlich in Neuendorf leben, versicherte die Dame. Ganz fasziniert schnupperten die Mädchen Jasmin (8) und Melissa (6), die mit ihrer Mutter Doreen Niewitz aus Beeskow zum Awo-Hof gekommen war, an der rohen Wolle. Besonderen Gefallen am Geruch hatte auch der mit 6 Monaten noch recht tollpatschige Familienhund Varo. Die Alaphaha-Blue-Blood-Bulldogge ließ sich sogar einige Wollflusen schmecken.

Am Ende zeigte sich die Leiterin des Awo-Hofs, Heike Schönburg, hochzufrieden: „Ich schätze, es sind heute 1200 Leute da gewesen. Das ist ja schon, wie bei unseren Tierischen Ostern!“