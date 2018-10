Ein Kraftakt, der belohnt wird

Ruth Buder

Fürstenwalde Von Ruth Buder

Das Oratorium Paulus von Felix Mendelssohn-Bartholdy führten Kantorei und Orchester am Wochenende im Fürstenwalder Dom auf. Nach dem anspruchsvollen Konzert gab es viel Beifall und Anerkennung vom Publikum.

Die Sonne strahlt an diesem Sonnabendnachmittag goldig durch die hohen Kirchenfenster, als das Orchester Platz und die große Schar der Sänger der Dom- und Kinder- und Jugendkantorei vor dem Altar Aufstellung nehmen. Die Zuschauer erwartet ein zweieinhalbstündiges, sehr anspruchsvolles Konzert des 1836 erstmals aufgeführten Oratoriums von Mendelssohn-Bartholdy „Paulus“. Musikalisch wird die in zwei Teile gegliederte Geschichte des Apostels Paulus erzählt: der Werdegang vom Saulus zum Paulus. Wobei der erste Teil seine Verfolgung der Christen und die Erscheinung von Jesus Christi beschreibt, der zweite seine Arbeit als Missionar und den damit verbundenen Gefahren. Mal ist die Musik sanft, fast still, dann aber braust eine große Dramatik auf. Den 90-stimmigen Chor, die vier aus Berlin und München „eingeflogenen“ Solisten Lea-Ann Dunbar, Maria Philipps, Ferdinand Keller und Georg Witt und das 50-köpfige Orchester führt Kirchenmusikdirektor Georg Popp mit großem, auch körperlichen Einsatz, zu einer großen Harmonie zusammen. Nach fast drei Stunden ist es geschafft, der Kantor strahlt glücklich. Die Zuhörer danken ihm und allen Mitwirkenden mit lang anhaltendem Applaus.

Warum so ein schweres, großes Werk, das alle Beteiligten – fast alles sind ja Laien – an die Grenzen bringt? „Warum klettern Menschen auf den Himalaja?“, fragt Georg Popp zurück. „Wir brauchen alle unsere Herausforderungen, wollen Neues wagen unsere Möglichkeiten ausreizen.“ Etwa acht Monate wurde in der Kantorei geprobt, am Freitag gab es nur eine einzige gemeinsame Generalprobe – allein diese hat fünf Stunden gedauert. Wiederholt wird das anspruchsvolle und schwierige Oratorium in dieser Besetzung leider nicht. „Das ist einfach ein zu hoher Kraftaufwand und auch die Kosten können wir nicht tragen“, erklärt Popp, während er immer wieder Hände schütteln muss und Dankesworte entgegennimmt.

Glücklich und erschöpft ist auch Jürgen Teichmann, der seit 1963 im Kirchenchor mitsingt. „Nur mit einigen Unterbrechungen“, berichtet der 65-jährige Tenor. Zu den jüngeren Mitwirkenden gehört Emilia Humm. Die 13-Jährige singt erst seit zwei Jahren in der Kinder- und Jugendkantorei. „Ja, es war sehr anstrengend, man muss sich sehr konzentrieren. Aber es war auch sehr schön“, gesteht sie strahlend nach dem Konzert, zu dem sie von ihren Eltern und ihrer Großmutter begleitet worden ist. „Ich wohne in Neuseeland und habe extra meinen Urlaub verlängert, um meine Enkeltochter zu erleben. Es war wunderbar. Ich habe alles gefilmt“, so die Großmutter Doris Lorenz. Es sei toll, dass es solche engagierten Menschen wie Kantor Georg Popp gibt, die es verstehen, junge Menschen für eine Sache zu begeistern. „Das findet man nicht mehr so oft“, würdigt sie.

Nach dem größten kirchenmusikalischen Höhepunkt dieses Jahres geht die Arbeit für die Kantorei weiter – am Oratorium für Weihnachten am 26. Dezember.