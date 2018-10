Karat hat in Erkner ein Heimspiel

Live in Erkner: Karat gaben Akustik-Konzert in der Stadthalle. © Foto: Elke Lang

Elke Lang

Erkner Von Elke Lang

Die ausverkaufte Erk-neraner Stadthalle tobte am Freitagabend, als die Musiker von Karat auf der Bühne ihre Plätze einnahmen. Für die Kult-Band des Ostens war es der Start der Konzerttour mit ihrem neuen Album „Labyrinth“, und für den Sänger und Frontmann Claudius Dreilich war Erkner ein Heimspiel.

„Ich wohne nur ein paar Kilometer von hier weg, aber ich bin nicht mit dem Fahrrad da“, scherzte Claudius Dreilich und dankte seinen Erkneranern begeistert für ihr Kommen. Hannelore Fandrich, bis vor drei Jahren Inhaberin der Boutique Modisches Allerlei in Erkner, hatte ihren runden Geburtstag dazu genutzt, ihre ehemaligen Kundinnen Petra, Marianne, Inge, Uta, Petra und Gabriela zu dem Konzert einzuladen. „Karat ist meine Musik“ schwärmt sie. „Ich habe ab 1982 Herbert Dreilich als meinen Nachbarn gekannt, und wenn ich Claudius sehe, denke ich, den Vater zu sehen.“ Die Damen haben mit der Mode von Hannelore Fandrich zu den Heimatfesten in Erkner Modenschauen durchgeführt, „und da ist auch Herbert Dreilich aufgetreten“, erinnert sich Inge, und Gabriela strahlt: „‚Über sieben Brücken musst du gehn‘ kennt ja jeder.“

Dafür trat dann das Publikum auch den Beweis an, als Claudius Dreilich den Titel ansang, verstummte und seine Fans allein weitersingen ließ – gleich zweimal hintereinander, und es klang feierlich-bewegend wie eine Hymne.

Zwei Stunden ohne Pause dauerte das Konzert, und nicht nur das Publikum, das mit seinen Idolen in die Jahre gekommen ist, hatte es sich auf den Stühlen bequem gemacht, sondern auch die Musiker saßen erst einmal brav auf ihren Plätzen. Bereits beim vierten Titel aber kam Bewegung in die Menge. Es wurde mit hochgestreckten Händen geklatscht, viele standen auf und hinter den Reihen begannen einige zu tanzen. Es war der Titel „Blumen im Eis“, der so begeisterte mit seiner sangbaren Melodik, die an Country-Music angelehnt ist, und seinem zwingenden poppigen Rhythmus. Immer öfter erhoben sich nun die Leute von ihren Plätzen. Bald füllten sie den breiten Gang, und in der letzten halben Stunde drangen sie bis zum Bühnenrand vor. Nun saß kaum noch jemand.

Auch in dem neuen Album geht es um die Liebe, um die ernsten Fragen des Wohin und Woher im Leben. „In 43 Jahren Bandgeschichte“, so Claudius Dreier, „gab es bis zuletzt unendlich schöne Momente, aber auch viele tragische Dinge, zum Beispiel, wenn jemand geht.“ Für ihn war das Schlimmste der Tod des Vaters 2004 infolge einer Krebserkrankung.

Als alle dachten, damit sei das Ende der Band gekommen, nahm der Sohn auf Bitten der Mitglieder dessen Platz ein. „Jetzt mache ich das fast 14 Jahre und denke, ich habe die richtige Entscheidung getroffen“, ist er mit sich im reinen. „Mich zwingt keiner auf die Knie …, ich möchte wissen, wer an meinem Schicksal dreht“, ist der Anspruch der Musiker.

Um nicht gar zu ernst zu werden, gab es auch einmal ein bisschen Klamauk, aber das Nachdenkliche und gar Romantische „aus den Meeren aus Glut und Zärtlichkeit“ überwog. Großen Applaus gab es bei dem Titel „Hoffnung“ aus dem neuen Album. „Zum ersten Mal live, das ist immer spannend“, gab Claudius Dreilich zu und war zufrieden: „Aber das haben wir ja ganz gut hingekriegt.“ Eine großartige Lichtshow verstärkte noch die Emotionen, welche durch die Musik ausgelöst wurden.

Die 51-jährige Kerstin Goldmann aus Mahlsdorf war mit zwölf Fans aus Berlin, dem Harzkreis, Pirna und Köln gekommen. Sie bestellt für die Gruppe immer anderthalb Jahre vorher die Karten, um in der ersten Reihe zu sitzen. Herbert Dreilich hatte sie als Nachbarn in Mahldorf kennengelernt, als beide ihre Hunde ausführten. „Der Sohn singt fast identische, ich hatte wieder Tränen in den Augen, wie er so gleich sein kann und sich so toll entwickelt hat.“