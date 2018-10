Eisenbahnbrücke muss weichen

Aus der Vogelperspektive: Die Eisenbahnbrücke der Ostbahnlinie am Gusower Weg ist am Wochenende abgerissen worden. Neben dem 100 Jahre alten Bauwerk entstand eine neue Brücke (r.), die am Mittwoch in einem Spezialverfahren in den Bahndamm geschoben wird. Das Ganze dauert acht Stunden. © Foto: Matthias Lubisch

Doris Steinkraus

Werbig (MOZ) Abseits der Öffentlichkeit vollzieht sich derzeit der erste Schritt eines Millionen teuren Bauvorhabens. Die Deutsche Bahn lässt im Bereich Werbig vier Brücken erneuern. Direkt neben den alten werden neue gebaut und dann eingeschoben. Am Wochenende wurde die erste Brücke am Gusower Weg abgerissen.

In der Nacht von Freitag zu Sonnabend haben Mitarbeiter einer Spezialfirma aus Bremen die Gleise oberhalb der Brücke an der Gusower Eichenallee getrennt. „Sie waren schneller fertig als geplant“, berichtet Michael Gollee, Geschäftsführer von Matthäi Bau. Kurz nach drei Uhr rückten sie ab. Am Sonnabendmorgen haben die Männer der Lübbenauer Baustoffrecycling als Nachauftragnehmer ihr Werk begonnen. Mit einem per Kran gesteuerten Pressluftgerät stemmen sie die alte Brücke Meter für Meter weg.

Im Laufe des Wochenendes graben sie einen 40 m breiten Korridor in den alten Bahndamm. So viel Platz ist nötig, um am kommenden Mittwoch die neue Brücke, die in den letzten Wochen direkt daneben gebaut wurde, einzuschieben. Was für den Laien gigantisch aussieht, ist für die Männer von Matthäi Bau gewohnte Arbeit. „Wir haben damit Erfahrung“, erklärt Michael Gollee. Er räumt allerdings ein, dass der Zeitdruck bei diesem Vorhaben enorm sei. Erst im August hat das Unternehmen mit den Arbeiten begonnen. Um die Sperrung der Bahnstrecke so kurz wie möglich zu halten, wurde die neue 700 Tonnen schwere Brücke neben der alten gegossen und montiert und auf Fundamenten mit Hohlräumen gegründet. In diese Hohlräume kommen beim Hineinschieben in den Bahndamm Fertigbetonfundamente. „Das Ganze wird dann Stück für Stück geschoben“, erklärt der Geschäftsführer. Insgesamt 16 m sind zu schaffen. Gut acht Stunden werde das dauern, zwei Meter werden pro Stunde, erklärt Gollee. Etwa um 10 Uhr soll das Prozedere am Mittwoch beginnen.

An diesem Sonnabend und am Sonntag sind auch Mitarbeiter der Kampfmittelräumungsfirma Röhl mit vor Ort. Sie haben in den letzten Wochen das Gelände abgesucht und das Baugeschehen begleitet, wachen auch beim Abriss darüber, ob Zeugnisse des Weltkrieges auftauchen. Der gesamte Aushub wird samt alter Materialien separat gelagert. „Die Entsorgung ist heute sehr aufwendig“, sagt Gollee. Alles werde auf mögliche belastete Inhaltsstoffe geprüft. Ein Teil des Erdaushubs wollen die Bauleute wieder für das Verfüllen verwenden.

Die Brücke am Gusower Weg ist der erste Streich. Matthäi-Bau errichtet noch drei weitere Brücken in der Gemarkung Werbig. Sie betreffen dann die Bahnstrecke Frankfurt-Eberswalde. Wie derzeit für die Ostbahnstrecke zwischen Küstrin und Lichtenberg wird es dann im Dezember eine Vollsperrung geben, müssen die Bahnnutzer mit Schienenersatzverkehr leben – voraussichtlich vom 4. bis 14. Dezember. Die vierte Brücke am Pflasterweg in Neulangsow soll im März 2019 fertig sein.

Die RB-26-Strecke Küstrin-Gusow bleibt bis zum 29. Oktober gesperrt, es gibt Schienenersatzverkehr. Ab Gusow-Seelow verkehren die Züge normal.