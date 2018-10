Diesmal am Moerser SC gescheitert

Matthias Haack

Gransee Am 4. November wird kein Erstligist in der Granseer Dreifelderhalle aufschlagen. Diese Chance auf ein Pokalspiel ließ der SV Lindow-Gransee am Sonntag liegen. Beim Moerser SC fing sich der Sechser um Trainer Jan-Philipp Marks eine Dreisatzniederlage ein. Damit qualifizierte sich der Kontrahent aus Moers für die erste Runde und wird auf United Volleys Frankfurt treffen. Dass Lindow-Gransee nicht leer ausging am Wochenende, lag am Dreier im Punktspiel gegen FC Schüttorf.

Das dritte Auswärtsspiel dieser Saison nutzte der Sechser von Jan-Philipp Marks, um den Anschluss zum Mittelfeld herzustellen. Aufgrund eines vorangegangenen Spiels der Oberliga-Frauen des FC Schüttorf begann die Abendpartie erst mit 45-minütiger Verspätung. Umso wichtiger war es, so kurz wie nur irgendwie möglich auf dem Parkett zu stehen und dennoch einen Dreier einzufahren. Das klappte zunächst. Mit 25:22 gewann der Gast den ersten Satz, verlor jedoch den zweiten mit 19:25. Im heiß umkämpften, so immens wichtigen dritten Abschnitt setzte sich Lindow-Gransee mit 26:24 durch und hatte damit beste Chancen, das Spiel zu gewinnen. Aus der psychischen Krise kam der Hausherr nicht mehr heraus. Lediglich 13 Punkte gestattete Lindow-Gransee dem FC Schüttorf. Für Trainer Marks hat seine Mannschaft am Sonnabend das „beste Spiel der Saison“ gezeigt. „Wir haben Felix Göbert und Nicolas Marks glänzend in Szene gesetzt.“

Allerdings wurde der Matchball erst um 22.42 Uhr gesetzt, eine Stunde später als erhofft. Es ging weiter in ein Hotel in Rheine, um Kraft zu tanken für die zweiten Wochenend-Aufgabe. Das Tabellenbild sei bei weitem noch nicht aussagekräftig, relativierte Kapitän Ole Schwerin. Beide Aufsteiger, also Kiel und Warnemünde, sind unter den ersten Drei zu finden, und Lindow-Gransee ist Neunter (von zwölf).

Lindow-Gransee gegen Schüttorf: Schwerin, Nicolas Marks, Binder, Göbert, Hafemann, Boock, Pomerenke (Stadie, Hebling, Schlag)

Am Sonntag dauerte die Partie nur 90 Minuten (25:23, 25:22, 25:21). Obwohl Moers am Abend zuvor eine Punktspiel-Niederlage in Kiel kassiert und einen langen Heimweg angetreten hatte, zeigten sich die Gastgeber frischer. Das lag wohl daran, dass sie am Vorabend auf drei Stammspieler verzichtet hatten, darunter der erste Zuspieler. Dieses Schonen könnte den Ausschlag gegeben haben, vermutet Jan-Philipp Marks einen zweiten Grund. Der wichtigere: Kapitän Ole Schwerin verletzte sich im zweiten Satz so sehr am Sprunggelenk, dass er ausgewechselt werden musste. Er kam zwar nach einer kurzen Behandlung vom Mitspieler Paul Boock im folgenden Satz aufs Parkett zurück. Nur „stand es bereits 4:8 gegen uns – da waren die Messen so gut wie gesungen“. Marks sah dann von seinem Team wenig Gegenwehr in und nach der relativ chaotischen Phase. Auch suchte seine Mannschaft nicht mehr so zielstrebig am Netz die Lücken, in die Nicolas Marks und Felix Göbert mit ihren Angriffen stoßen sollten, so wie noch am Tag zuvor im Punktspiel.(maha)

Lindow-Gransee gegen Moers: Schwerin, Nicolas Marks, Binder, Göbert, Hafemann, Boock, Pomerenke (Hebling, Weber, Stadie, Galiao)