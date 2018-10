Buntes Treiben beim Apfeltag

Jürgen Rammelt

Die Entscheidung war denkbar knapp. Doch am Sonnabend kurz nach Mittag wurde das Geheimnis gelüftet. Jutta Friedrich aus Himmelpfort hatte die Jury überzeugt und den leckersten Apfelkuchen gebacken. Den zweiten Platz hinter ihr belegte Angela Worbs, die ebenfalls in Himmelpfort zu Hause ist.

Den dritten Platz teilten sich Pauline Hochmann aus Wendefeld und Reimund Alheit aus Menz. Die fünfköpfige Jury hatte gut zu tun. Immerhin waren 19 Kuchen zu beurteilen. Sebastian Höde von der Kita „Henriettes Schneckenhäuschen“, Rhea Knaak aus Altlüdersdorf, Andreas Sandok von der Ölmühle Borgsdorf sowie Elisabeth Torzewski und Ina Ritter hatten sich als Mitglieder der Jury beim Apfeltag zur Verfügung gestellt.

Wie der Leiter des Naturparkes, Mario Schrumpf, erklärte, waren eine feine Zunge, eine gute Nase und ein robuster Magen notwendig, um die 19 Kuchen zu probieren und eine Bewertung vorzunehmen. Die Wettbewerbsteilnehmer hatten die Kuchen, die später am Stand der Menzer Fontane-Grundschule mit weiteren 30 von Schülern und deren Müttern gebackenen Kuchen verkauft wurden, abgegeben.

Auch beim diesjährigen Apfeltag standen wie immer die paradiesische Frucht und alles um das schmackhafte Obst im Mittelpunkt. An zahlreichen Ständen wurden Säfte, Wein und Liköre, Marmeladen, Honig, Chutney, Brotaufstriche, Früchte und Gemüse, aber auch Literatur und handwerkliche Dinge angeboten.

Regen Zuspruch fand auch der traditionelle Vortrag, der diesmal von Daisy von Arnim gehalten wurde. Die „Apfelgräfin“ aus dem Boitzenburger Land berichtete, wie sie und ihr Mann Michael in der Uckermark ansässig wurden und welche Neuigkeiten es im heimischen Apfelparadies gibt. Dabei ging sie auch auf die reichhaltige diesjährige Ernte ein, die im Gegensatz zum Vorjahr alles übertrifft.

Gefragte Teilnehmer des Apfeltages war an diesem Sonnabend auch der Zehdenicker Apfelmann Jürgen Sinnecker und dessen Ehefrau Friedrun. Diese wussten nicht nur, welche Sorten sich am besten für einen schmackhaften Apfelkuchen eignen, sondern sie konnten mit ihrem pomologischen Fachwissen den Gästen auch Rede und Antwort stehen.

Allein fast 100 Apfelsorten präsentierte Jürgen Sinnecker in seiner Sortenausstellung. Wer Apfelsorten bestimmen lassen wollte, musste eine Fruchtprobe mit mindestens drei typischen Äpfeln mitbringen. Nicht wenige Besucher des Apfeltages nutzten so die Gelegenheit, ihre Äpfel bestimmen zu lassen oder sich den einen oder anderen Rat zu holen.

Auch diesmal konnten die bestellten Apfelbäume des Genressourcenprojekts Streuobst abgeholt werden. Wie Klaus Bresemann vom Dorfverein Menz berichtete, standen 130 Bäume von 35 alten Apfelsorten zur Verfügung. Es gab 51 Bewerber, die sich am Sonnabend die kostenlosen Bäume abholen durften. Mit der Kita Wiesenwichtel in Linow, die sieben Bäume für ihre Streuobstallee bestellt hatte und der Lindower Kita hatten sich auch zwei Einrichtungen aus dem Nachbarkreis um Apfelbäume beworben.

Laut Bresemann standen hauptsächlich vom Aussterben bedrohte Apfelsorten zur Verteilung, die in der Region wieder für Früchte sorgen sollen. Dabei mussten die Erwerber nachweisen, dass sie auch genügend Land zur Verfügung haben und sich um das Gedeihen der Bäume kümmern, was in trockenen Sommern nicht immer einfach sei. „Inzwischen sind es über 2 000 Apfelbäume, die so gepflanzt wurden“ berichtete Bresemann.

Unter Anleitung von Thomas Hahn von der Naturwacht konnten dort Kinder Äpfel von der Menzer Streuobstwiese mittels einer Maschine zerkleinern, danach den Apfelbrei pressen und den Saft in Flaschen füllen. Wer wollte, konnte sich aber auch als Ratefuchs betätigen. So gab es einen Apfel, dessen Gewicht zu schätzen war und eine Schüssel mit Äpfeln, bei der die Kinder raten konnten, wie viele Früchte sich darin befinden.