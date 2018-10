Kürbisfeste ziehen Massen an

Jens Sell

Fredersdorf-Vogelsdorf/Neuenhagen (MOZ) Wer in Fredersdorf-Vogelsdorf und Neuenhagen am Sonnabend nicht beim Kürbisfest beziehungsweise Halloween war, fegte Laub. Beide Gemeinden waren auf den Beinen.

Vom Start weg strömen die Fredersdorfer und viele Familien aus dem Umland am Sonnabendnachmittag auf den Gutshof am Taubenturm, um das Kürbisfest zu feiern. Gleich am Eingang gibt es Kürbissuppe, die Axel Perleberg und René Jüngling von der Feuerwehr gekocht haben. Mit der Drehleiter wirbt Jugendwart und Fördervereinsvorsitzender Christian Niemynarz mit seinen Kameraden um neue Jugendfeuerwehrleute und auch Einsatzkräfte. Am großen Bauklötzertisch probieren sich Amy (4) und Moritz (3) aus Berlin aus. Die jeweilige Oma passt auf. Die vor eineinhalb Jahren zugezogene Johanna Hoffmann sucht sich bei Margot und Hans Keller am Bücherstand des Heimatvereins Hefte der Geschichtsschriftenreihe aus. Ihr Sohn Gerrit Möhl aus Berlin hakt eine Liste ab. „Man muss doch kennenlernen, wo man lebt“, sagt die Seniorin.

Der ganze Gutshof ist dicht gefüllt. Kinder tanzen zur passenden Musik. Am Kuchenstand, an dem unter anderem Monika Wagner, Kornelia Schwedler und Gerda Knoch selbst gebackenenen Kuchen ausgeben, am Grill und den anderen Ständen bilden sich lange Schlangen. Großes Hallo, als Heimatvereinsvorsitzende Hannelore Korth und Hans-Wolf Ebert die Wettbewerbskürbisse mit den Kindern wiegen.

In Neuenhagen-Bollensdorf, auf dem Schäferplatz, geht es ähnlich bunt, vor allem aber gruslig, zu. Das Haus der Begegnung, die Kita „Wilhelm Busch“ und die Keneu haben eine Vielzahl von Angeboten auf die Beine gestellt. Die Frauen von der Kita schenken Glühwein mit den unterschiedlichsten Zusätzen aus, haben Dutzende Brötchen mit Matjes und Bismarck-Hering belegt, Gulaschsuppe gekocht und Würstchen vorbereitet. Auch Saft gibt es am Stand. Indessen ist die Leiterin des neuen Horthauses, Heike Urban, unterwegs, um für die Jury die schönsten Kostüme auszuwählen. Keneu-Chef und Vizebürgermeister Jens Schubert gibt ihr am Rande eines Gesprächs mit Alt-Bürgermeister Jürgen Henze Tipps. Feuerwehrleute bestücken das Lagerfeuer.