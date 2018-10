Staffelstabübergabe bei den Münzfreunden

Matthias Henke

Zehdenick (MOZ) Bei der 70. Sammlerbörse der Zehdenicker Münzfreunde wurde am Sonnabend der frühere Vorsitzende Wolfgang Gerhardt von seinem im September gewählten Nachfolger Ulrich Drewin verabschiedet. Neu ist der aktuelle Chef aber nicht. Bis 2008 zeichnete Drewin bereits fast 30 Jahre verantwortlich für die Münzfreunde.

In diesem Jahr begehen die Münzfreunde überdies ihr 50-jähriges Bestehen. 1968 gründeten Interessierte die Fachgruppe Numismatik im Kulturbund der DDR, wie Drewin erinnerte. Aus Anlass des Jubiläums habe er außerdem eine Festschrift verfasst. Knapp 90 Seiten werde sie umfassen. Größtenteils bereits fertig gestellt, habe er vor der Veröffentlichung noch die jüngste Börse abwarten wollen, denn die aktuellen Ereignisse sollen darin Erwähnung finden.

Mit ihrer Sammlerbörse sind die Münzfreunde in den vergangenen Jahren ein paar Mal umgezogen. Bis zur Schließung fand die Veranstaltung in der Gaststätte Berlin statt, später im Sportlerheim, nun in der Gaststätte Schröder. Dort wolle man bleiben, so Drewin. „Hier ist es freundlich, nett und familiär“, lobt er die Gastgeber.(mhe)