Mieten sind leicht gestiegen

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Wohnen in Frankfurt ist leicht teurer geworden. Das ergibt sich aus dem neuen, qualifizierten Mietspiegel. Das Dokument, das von Mieter- und Vermieterseite anerkennt wird, tritt zum 1. November in Kraft. Es wurde auf der Basis von rund 8700.Mieten erarbeitet.

Der neue Mietspiegel ersetzt das Vergleichswerk, das Anfang 2014 in Kraft getreten war, dann aber nicht fortgeschrieben wurde und daher nicht mehr den Anforderungen eines qualifizierten Mietspiegels entsprach. Er wurde nach wissenschaftlichen Grundsätzen unter Leitung des Dezernates für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt mit der kommunalen Statistikstelle und dem beauftragten Büro ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH erarbeitet und durch den Arbeitskreis Mietspiegel, der sich aus Vertretern der Vermieter- und Mieterseite und Mitgliedern der Verwaltung zusammensetzt, fachlich begleitet. Da alle beteiligten Interessenvertreter des Arbeitskreises den Mietspiegel bereits anerkannt haben, muss er nicht durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden, informierte der zuständige Dezernent Jörg Gleistenstein (Grüne) bei der Vorstellung des Dokuments im Stadtentwicklungsausschuss.

Der Mietspiegel trifft Aussagen über die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete für die in Frankfurt üblichen Mietwohnungstypen. Mit seiner Hilfe können Mieter und Vermieter ihre Wohnungen im Mietpreis-Vergleich einordnen. Zudem dient er als Orientierungshilfe für neue Mietverträge. Als qualifizierter Mietspiegel hat er im Falle eines mietrechtlichen Prozesses Beweiskraft.

Der Frankfurter Mietspiegel gilt für das gesamte Stadtgebiet einschließlich aller Ortsteile. Keine Anwendung findet der Mietspiegel unter anderem auf Wohnungen in Ein- und Zweifamilien- sowie Reihenhäusern, auf Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen sowie auf Wohnungen in Heimen. Er wurde auf der Basis von rund 8700 Datensätzen erarbeitet und berücksichtigt Mieten, die in den letzten vier Jahren neu vereinbart oder geändert worden sind. 8219 Datensätze stellten die drei großen Wohnungsunternehmen (Wohnungswirtschaft, Wohnungsbaugenossenschaft und Wohnungsgenossenschaft Süd) zur Verfügung, 263 stammten von weiteren Vermietern aus dem Arbeitskreis, 245 wurden per Zusatzbefragung von anderen Vermietern ermittelt.

Die im Mietspiegel dargestellten Mittelwerte und die Spannweite der monatlichen Nettokaltmiete ist nach Wohnungsgröße und Baujahr differenziert. Eine Unterscheidung nach Wohnlage gibt es nicht. Die Mittelwerte schwanken zwischen 4,44 und 6,88 Euro pro Quadratmeter. Mit Werten unter 4,80 Euro pro Quadratmeter zahlen Mieter in den rund 12000 Wohnungen, die zwischen 1969 bis 1990 errichtet wurden – und zu denen auch die „Plattenbauwohnungen“ gehören – durchschnittlich am wenigsten. Demgegenüber wurden die höchsten Mieten im Neubausegment gezahlt. Für die rund 415 seit 2010 errichteten Wohnungen wurden Durchschnittswerte um die 6,50 Euro pro Quadratmeter ermittelt.

Im Vergleich zum Vorgänger-Mietspiegel, dessen Datenbasis aus dem August 2012 stammt, erhöhte sich die Durchschnittsmiete um 0,1 bis 3,3 Prozent pro Jahr. Mit einer durchschnittlichen ortsüblichen Vergleichsmiete von 5,15 Euro pro Quadratmeter liegt der Frankfurter Mietwohnungsmarkt deutlich unter dem Berliner Mietwohnungsmarkt, wo der Wert schon im September 2016 bei 6,39 Euro pro Quadratmeter lag.

Der neue qualifizierte Mietspiegel 2018 ist ab dem 1. November gültig und kann ab sofort unter www.mietspiegel.frankfurt-oder.de heruntergeladen werden. Zudem wird er am 12. November im Amtsblatt veröffentlicht.